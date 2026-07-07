به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضاء در پاسخ به حکم تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا به امر مبارک رهبری معظم انقلاب اسلامی، در مرقومهای به محضر معظمله، تاکید کرد: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نـحـوه احسن مأموریتهای محوله را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود.
متن این مرقومه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله آقاسید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)
سلام علیکم.
با عرض تسلیت مجدد شهادت حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام و یاران با وفایشان و همچنین شهادت امام شهیدمان رضواناللهتعالیعلیه و فرزندان و سایر بازماندگان آن عزیز سفر کرده به پیشگاه حضرت بقیةاللهالاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و به شما رهبر معظم انقلاب (حفظهاللهتعالی) از حُسن اعتماد حضرت مستطابعالی و انتصاب مجدد اینجانب برای تصدی ریاست قوه قضائیه تشکر میکنم. از خدای عزّ و جلّ و سرورمان حضرت صاحبالامر علیهالسلام استمداد میطلبم و توفیق انجام این مسئولیت سنگین را خواهانم.
بـحول و قـوّه الهی تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نـحـوه احسن مأموریتهای محوله را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود و انتظار است مستمراً از دعای خیر و هدایتهای حضرتعالی بهرهمند باشیم.
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