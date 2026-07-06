  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

کشف محموله تاغ در خودرو سواری محور میامی؛ راننده دستگیر شد

کشف محموله تاغ در خودرو سواری محور میامی؛ راننده دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف محموله تاغ در یک خودرو سواری حوزه میامی خبر داد و گفت: راننده در این راستا دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی، اظهار کرد: مأموران پاسگاه مرکزی میامی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام گرفت، ادامه داد: طب بازرسی از این خودرو، ۵۲۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، توضیح داد: محموله به اداره منابع طبیعی میامی تحویل داده شد.

موسوی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و تخریب منابع طبیعی افزود: از شهروندان در خواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق فرآورده‌های طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6880633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها