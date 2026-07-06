کشف محموله تاغ در خودرو سواری محور میامی؛ راننده دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی، اظهار کرد: مأموران پاسگاه مرکزی میامی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام گرفت، ادامه داد: طب بازرسی از این خودرو، ۵۲۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، توضیح داد: محموله به اداره منابع طبیعی میامی تحویل داده شد.

موسوی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و تخریب منابع طبیعی افزود: از شهروندان در خواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق فرآورده‌های طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.