مطالبه انتقام سخت از قاتلان رهبر شهید توسط خواهران بسیجی پایگاه ایثار

به گزارش خبرگزاری مهر، خواهران بسیجی پایگاه ایثار حوزه ۳۳۶ ناحیه شهید محلاتی با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام عهد و بیعت با مقام معظم رهبری حضرت‌ آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی و امام شهید، بر ادامه مسیر شهدا تأکید کردند.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهان نیروهای مسلح، کودکان میناب و سایر شهروندان، از قوه قضاییه درخواست کردند تا بر اساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی با قید فوریت و به صورت ویژه تعقیب و مجازات قاتلان و عوامل پشت‌پرده این جنایات را در دستور کار قرار دهد.

خواهران بسیجی در این بیانیه با تأکید بر ضرورت «انتقام خون امام شهید»، تصریح کردند که خون رهبر شهیدمان، عزم ملت و به‌ویژه بانوان ولایت‌مدار را برای حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است.

در پایان، خواهران بسیجی پایگاه ایثار بر ادامه مسیر آرمان‌های امام شهید، حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کردند.