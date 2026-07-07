از وداع تا خاطره؛ بازخوانی اردیبهشتی که کردستان میزبان رهبر انقلاب بود

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: این روزها، ایران حال و هوای دیگری دارد. خیابان‌های شهرهای مختلف کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، صحنه وداع مردمی با رهبر شهید است؛ وداعی آمیخته با اشک، دلتنگی و مرور خاطرات سال‌هایی که حضور ایشان برای بسیاری از مردم، مایه امید و آرامش بود.

در میان انبوه خاطراتی که این روزها در قاب عکس‌ها، روایت‌ها و حافظه جمعی مردم بازخوانی می‌شود، سهم کردستان، خاطره‌ای از جنس اردیبهشت است؛ اردیبهشتی معطر به حضور رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۸؛ روزهایی که مردم این استان افتخار میزبانی از ایشان را داشتند و خیابان‌های کردستان، لبریز از شور استقبال و عشق مردمی بود.

اکنون که خاک ایران پیکر رهبر شهید را بر دوش گرفته و مردم در جای‌جای کشور با او وداع می‌کنند، بازخوانی آن اردیبهشت فراموش‌نشدنی، تنها مرور یک سفر تاریخی نیست؛ بلکه روایت دلدادگی مردمی است که هنوز خاطره حضور رهبرشان را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای خود زنده می‌دانند.

امروز، بسیاری از مردم کردستان با مرور تصاویر آن سفر، از روزهایی سخن می‌گویند که رهبر انقلاب در میان آنان حضور یافت، دست‌های مشتاق به سویش بلند شد و نگاه‌های امیدوار، او را بدرقه می‌کرد. همان مردمی که امروز در سوگ او نشسته‌اند، بیش از همیشه دلتنگ روزهایی هستند که خاک استانشان قدمگاه رهبرشان بود.

به همین مناسبت، خبرگزاری مهر در قالب این گزارش، «اردیبهشت معطر کردستان» را بازنشر می‌کند؛ روایتی از سفری که رهبر انقلاب در آن، کردستان را «استان فرهنگی» و «سرزمین مجاهدت‌های خاموش» نامید و پیوندی عمیق میان مردم این دیار و خود بر جای گذاشت؛ پیوندی که با گذشت سال‌ها، نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه امروز در روزهای وداع، پررنگ‌تر از همیشه در خاطره مردم زنده است.

مرور آن اردیبهشت معطر، تنها بازخوانی یک سفر تاریخی نیست؛ بلکه روایت دلدادگی مردمی است که هنوز خاطره حضور رهبرشان را در شهرها و روستاهای کردستان زنده می‌دانند و آرزو می‌کنند بار دیگر خاک این استان، قدمگاه رهبرشان باشد.

اردیبهشتی که کردستان رنگ انتظار گرفت

اردیبهشت سال ۱۳۸۸، کردستان حال و هوایی دیگر داشت. از روزها قبل، شور و شوق استقبال در شهرها و روستاها موج می‌زد خیابان‌ها آذین بسته شده بود و مردم، بی‌آنکه دعوتی رسمی در دست داشته باشند، خود را برای میزبانی از رهبر انقلاب آماده می‌کردند.

هنگام ورود ایشان به سنندج، خیابان‌ها مملو از جمعیتی بود که از دورترین نقاط استان خود را به مرکز استان رسانده بودند پیرمردانی که سال‌های نخست انقلاب را به یاد داشتند، مادرانی که کودکان خود را بر دوش گرفته بودند، جوانانی که مشتاق دیدار بودند و خانواده‌هایی که ساعت‌ها چشم‌انتظار مانده بودند، همه در کنار هم تصویری کم‌نظیر از عشق و ارادت مردم کردستان را به نمایش گذاشتند.

لبخندها، اشک‌های شوق، پرچم‌های برافراشته ایران و صلوات‌هایی که در فضای شهر طنین‌انداز بود، صحنه‌هایی آفرید که هنوز پس از سال‌ها در حافظه مردم این استان زنده است.

«سرزمین مجاهدت‌های خاموش»؛ تعبیری که جاودانه شد

در میان همه سخنان رهبر انقلاب در آن سفر، دو تعبیر بیش از همه در ذهن مردم کردستان ماندگار شد؛ «استان فرهنگی» و «سرزمین مجاهدت‌های خاموش».

ایشان با این توصیف، از مردمی سخن گفتند که سال‌ها در سکوت، برای حفظ امنیت، وحدت، عزت و سربلندی ایران اسلامی ایستادگی کرده بودند؛ مردمی که شاید مجاهدت‌هایشان کمتر دیده شد، اما در بزنگاه‌های حساس انقلاب، وفاداری خود را به بهترین شکل نشان دادند.

نامیدن کردستان به عنوان «استان فرهنگی» نیز بیانگر نگاه ویژه رهبر انقلاب به پیشینه علمی، دینی، هنری، ادبی و فرهنگی این خطه بود استانی که همزیستی شیعه و سنی، سرمایه‌های انسانی و فرهنگ غنی آن، همواره از ویژگی‌های ممتازش به شمار آمده است.

دیدارهایی فراتر از یک برنامه رسمی

سفر اردیبهشت ۱۳۸۸، تنها مجموعه‌ای از دیدارهای تشریفاتی نبود رهبر انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم، روحانیون شیعه و اهل سنت، نخبگان، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، هنرمندان و مسئولان استان حاضر شدند و از نزدیک دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم را شنیدند.

در این دیدارها، بر توسعه همه‌جانبه کردستان، رفع محرومیت، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، حفظ وحدت اسلامی و استفاده از ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان تأکید شد؛ سخنانی که امید را در دل مردم زنده کرد و نگاه ملی به کردستان را بیش از گذشته معطوف این استان ساخت.

وحدتی که در قاب تاریخ ماند

یکی از جلوه‌های ماندگار آن سفر، نمایش وحدت مردم کردستان بود، شیعه و سنی، زن و مرد، پیر و جوان، همگی در کنار یکدیگر از رهبر انقلاب استقبال کردند و تصویری از همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

همین صحنه‌ها بود که سبب شد سفر رهبر انقلاب به کردستان، تنها یک سفر استانی نباشد، بلکه به نمادی از اعتماد متقابل، همبستگی ملی و پیوند عمیق مردم این دیار با انقلاب اسلامی تبدیل شود.

برکات سفری که ماندگار شد

بسیاری از پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و زیرساختی استان در سال‌های پس از آن سفر، با شتاب بیشتری دنبال شد و مسئولان بارها از تأثیر نگاه ویژه رهبر انقلاب به کردستان در روند توسعه استان سخن گفتند.

اگرچه مردم همچنان مطالباتی در حوزه اشتغال، تولید و توسعه دارند، اما کمتر کسی تردید دارد که سفر اردیبهشت ۱۳۸۸ نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های کردستان و جلب توجه ملی به این استان بود.

امروز؛ دلتنگی برای آن اردیبهشت

اکنون که مردم سراسر ایران در آیین‌های تشییع رهبر شهید حضور یافته‌اند، خاطرات سفر اردیبهشت ۱۳۸۸ بار دیگر در اذهان مردم کردستان یادآوری می‌شود.

پدران و مادران، از روزهایی می‌گویند که ساعت‌ها در خیابان‌های سنندج و دیگر شهرهای استان ایستادند تا تنها برای لحظه‌ای رهبرشان را ببینند جوانانی که آن روزها کودک بودند، امروز با مرور همان تصاویر، خاطرات خانواده‌های خود را زنده می‌کنند.

دلتنگی مردم کردستان، دلتنگی برای همان روزهایی است که رهبر انقلاب در میان آنان حضور داشت، با مردم سخن گفت، از فرهنگ و مجاهدت‌هایشان تجلیل کرد و خاک این استان را با حضور خود متبرک ساخت.

خاطره‌ای که هرگز فراموش نمی‌شود

سال‌ها از آن سفر تاریخی گذشته است، اما اردیبهشت ۱۳۸۸ همچنان یکی از درخشان‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر کردستان به شمار می‌رود خاطره حضور رهبر انقلاب، تعبیرهای ماندگار «استان فرهنگی» و «سرزمین مجاهدت‌های خاموش»، استقبال کم‌نظیر مردم و پیام وحدت و امید، همچنان در حافظه این دیار زنده است.

امروز، در روزهایی که ایران رهبر شهید خود را بر دوش گرفته و با او وداع می‌کند، مردم کردستان نیز با چشمانی اشکبار، آن اردیبهشت معطر را مرور می‌کنند؛ اردیبهشتی که رهبرشان مهمان خانه دل آنان بود آنان امروز بیش از هر زمان دیگری آرزو می‌کنند که کاش بار دیگر فرصت میزبانی فراهم می‌شد و خاک این سرزمین دوباره قدمگاه رهبرشان بود؛ آرزویی که اگرچه دیگر محقق نخواهد شد، اما خاطره آن دیدارها، تا همیشه در قلب مردم کردستان زنده خواهد ماند و نسل به نسل روایت خواهد شد.