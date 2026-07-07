جمع آوری ۸۹ تبعه بیگانه و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۵ نفر خرده فروش مواد مخدر،۸ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد،۸۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ، ۳۶ نفر معتاد متجاهر و ۱۸ نفر سارق را دستگیر که ۲۳ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، موتورسیکلت،مشاعات ساختمانی،مغازه و اموال معابر و اماکن عمومی کشف شد.

وی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد: مقداریک کیلو و ۳۰۰ گرم موادمخدر و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

