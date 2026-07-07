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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

دندانپزشک قلابی در زابل دستگیر شد

دندانپزشک قلابی در زابل دستگیر شد

زابل- فرمانده انتظامی شهرستان زابل از دستگیری یک دندانپزشک قلابی و پلمب محل فعالیت وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس زابل، با اقدامات اطلاعاتی، فردی را که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوز بهداشتی اقدام به ایجاد مطب دندان پزشکی کرده بود، شناسایی و دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پس از حصول اطمینان از فعالیت غیر قانونی این فرد، به محل مراجعه و متهم را که از اتباع بیگانه بود دستگیر و در بازرسی از مکان مذکور مقادیری ابزار و تجهیزات پزشکی کشف و محل مورد نظر با دستور مقام قضائی پلمب شد.

کد مطلب 6881405

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