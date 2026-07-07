دندانپزشک قلابی در زابل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس زابل، با اقدامات اطلاعاتی، فردی را که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوز بهداشتی اقدام به ایجاد مطب دندان پزشکی کرده بود، شناسایی و دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: مأموران پس از حصول اطمینان از فعالیت غیر قانونی این فرد، به محل مراجعه و متهم را که از اتباع بیگانه بود دستگیر و در بازرسی از مکان مذکور مقادیری ابزار و تجهیزات پزشکی کشف و محل مورد نظر با دستور مقام قضائی پلمب شد.