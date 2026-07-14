حضور اتباع غیرمجاز تهدیدی برای امنیت استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی با حضور مدیرکل دفتر اشتغال اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگرچه در برخی حوزهها نیاز به نیروی کار خارجی وجود دارد، اما اولویت نخست استان بهکارگیری نیروی کار بومی است و حضور هرگونه تبعه غیرمجاز، یک تهدید امنیتی برای استان محسوب میشود.
وی افزود: حضور اتباع غیرمجاز تنها یک مسئله مهاجرتی نیست، بلکه میتواند امنیت، پایداری اجتماعی و ساختار فرهنگی استان را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو باید با رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر ملاحظات امنیتی مدیریت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به بحران منابع آبی استان گفت: گزارشهایی از بهرهبرداری غیرمجاز برخی اتباع از منابع آب و کشت محصولات آببر وجود دارد که علاوه بر آسیب به کشاورزان بومی، امنیت منابع آبی استان را نیز تهدید میکند.
احمدپور با تأکید بر مسئولیت کارفرمایان تصریح کرد: کارفرمایان موظفاند اطلاعات هویتی اتباع شاغل را بهطور کامل ثبت کنند و هرگونه پنهانکاری یا بهکارگیری اتباع فاقد مجوز، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی از جذب اعتبارات لازم برای احداث اردوگاه ساماندهی اتباع در استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف شناسایی، ساماندهی و کنترل اتباع غیرمجاز ایجاد میشود و نقش مهمی در پیشگیری از چالشهای امنیتی خواهد داشت.
معاون سیاسی استاندار قزوین در پایان با اشاره به بازنگری در برخی قوانین مرتبط با اتباع، تأکید کرد: اجرای دقیق ضوابط و پروتکلهای امنیتی با هدف حفظ امنیت و آرامش شهروندان استان با جدیت دنبال خواهد شد.
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