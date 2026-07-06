https://mehrnews.com/x3cvVp ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲ کد مطلب 6881039 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲ مردم دیار رستم عازم مشهد مقدس شدند زابل- جمعی از مردم زابل برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، به صورت کاروانی عازم مشهد مقدس شدند. دریافت 23 MB کد مطلب 6881039 کپی شد مطالب مرتبط قیام سیستانی ها؛ نخستین خروش بصیرت و ولایت پذیری پس از عاشورا کشف و توقیف مرکز استخراج غیرمجاز رمزدارایی در زابل ضربات پیش دستانه پلیس سیستان و بلوچستان به سوداگران مرگ آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید برچسبها شهرستان زابل رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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