  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

مردم دیار رستم عازم مشهد مقدس شدند

مردم دیار رستم عازم مشهد مقدس شدند

زابل- جمعی از مردم زابل برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، به صورت کاروانی عازم مشهد مقدس شدند.

دریافت 23 MB
کد مطلب 6881039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها