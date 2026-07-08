به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های پلیس و دستگاه قضایی برای ارتقای امنیت عمومی گفت‌وگو کرد.

سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و تعامل مؤثر مجموعه قضایی با پلیس، بر تداوم همکاری‌های مشترک فراجا و دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم، حفظ نظم عمومی و افزایش امنیت اجتماعی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تأکید بر جایگاه پلیس به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی، نقش این مجموعه را در اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق شهروندان مؤثر و تعیین‌کننده دانست.

سید وحید موسویان خواستار اهتمام ویژه ضابطان به رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت مراجعان، دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای دقیق دستورات قضایی شد.

وی همچنین بر تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری محکومان متواری، برخورد قاطع و قانونی با مرتکبان جرایم خشن، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تسریع در اجرای احکام قضایی و تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه تعامل و هماهنگی میان پلیس و دستگاه قضایی نقش مهمی در افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم دارد، افزود: هم‌افزایی این دو مجموعه می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و صیانت از حقوق عامه را فراهم کند.

در پایان این نشست، طرفین بر استمرار جلسات مشترک، تبادل مستمر اطلاعات، هم‌اندیشی تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دو مجموعه برای مقابله مؤثر با جرایم و ارتقای امنیت پایدار تأکید کردند.