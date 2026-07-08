تصادف پژو و کامیونت در محور داران–شهرکرد؛ ۲نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱:۲۵ بامداد امروز وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور داران–شهرکرد، محدوده یک کیلومتری روستای بلمیر، به پاسگاه انتظامی دامنه گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه کامیونت بنز به‌صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند، تصریح کرد: مصدومان این حادثه توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی درباره علت وقوع این سانحه گفت: برابر نظر کارشناسان پلیس راه، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده سواری پژو، علت این تصادف بوده است.

سرهنگ میرزایی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان باید با توجه به شرایط مسیر، به‌ویژه در ساعات شب، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از هرگونه رانندگی پرخطر و شتاب‌زده بپرهیزند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.