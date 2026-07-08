مسیرهای تجمع عزاداری جاماندگان در بندرعباس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد ایمانیفرد ظهر چهارشنبه از برگزاری مراسم عزاداری جاماندگان در بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: امشب صد و سی و سومین تجمع شهر بندرعباس در استان هرمزگان با حضور هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مرکز صدا و سیمای خلیج فارس آغاز شده و عزاداران به سمت امامزاده سید مظفر (ع) حرکت خواهند کرد.
مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، بیان کرد: در صحن امامزاده سید مظفر (ع) برنامههای فرهنگی شامل سخنرانی، سینهزنی و مرثیهسرایی برگزار خواهد شد.
ایمانیفرد، ادامه داد: همچنین برای فردا شب همزمان با هجدهم ماه جاری مراسم دیگری از ساعت ۲۰:۳۰ از محل پل شهدا پیش از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با حضور هیئات مذهبی و دستجات عزاداری آغاز میشود.
وی گفت: این مراسم در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با اجرای عزاداری سنتی استان و نوحهسرایی پایان خواهد یافت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، خاطرنشان کرد: این برنامهها برای دو روز برنامهریزی شده و تا زمان تدفین امام شهید ادامه خواهد داشت و برای پایان هفته آینده نیز برنامههای متنوع دیگری پیشبینی شده است.
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