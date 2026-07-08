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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

مسیرهای تجمع عزاداری جاماندگان در بندرعباس اعلام شد

مسیرهای تجمع عزاداری جاماندگان در بندرعباس اعلام شد

بندرعباس - مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان از آغاز مراسم عزاداری جاماندگان از دو مسیر تعیین شده در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ایمانی‌فرد ظهر چهارشنبه از برگزاری مراسم عزاداری جاماندگان در بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: امشب صد و سی و سومین تجمع شهر بندرعباس در استان هرمزگان با حضور هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مرکز صدا و سیمای خلیج فارس آغاز شده و عزاداران به سمت امامزاده سید مظفر (ع) حرکت خواهند کرد.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، بیان کرد: در صحن امامزاده سید مظفر (ع) برنامه‌های فرهنگی شامل سخنرانی، سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی برگزار خواهد شد.

ایمانی‌فرد، ادامه داد: همچنین برای فردا شب همزمان با هجدهم ماه جاری مراسم دیگری از ساعت ۲۰:۳۰ از محل پل شهدا پیش از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با حضور هیئات مذهبی و دستجات عزاداری آغاز می‌شود.

وی گفت: این مراسم در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با اجرای عزاداری سنتی استان و نوحه‌سرایی پایان خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها برای دو روز برنامه‌ریزی شده و تا زمان تدفین امام شهید ادامه خواهد داشت و برای پایان هفته آینده نیز برنامه‌های متنوع دیگری پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6882399

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