مسیرهای تجمع عزاداری جاماندگان در بندرعباس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ایمانی‌فرد ظهر چهارشنبه از برگزاری مراسم عزاداری جاماندگان در بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: امشب صد و سی و سومین تجمع شهر بندرعباس در استان هرمزگان با حضور هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مرکز صدا و سیمای خلیج فارس آغاز شده و عزاداران به سمت امامزاده سید مظفر (ع) حرکت خواهند کرد.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، بیان کرد: در صحن امامزاده سید مظفر (ع) برنامه‌های فرهنگی شامل سخنرانی، سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی برگزار خواهد شد.

ایمانی‌فرد، ادامه داد: همچنین برای فردا شب همزمان با هجدهم ماه جاری مراسم دیگری از ساعت ۲۰:۳۰ از محل پل شهدا پیش از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با حضور هیئات مذهبی و دستجات عزاداری آغاز می‌شود.

وی گفت: این مراسم در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با اجرای عزاداری سنتی استان و نوحه‌سرایی پایان خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها برای دو روز برنامه‌ریزی شده و تا زمان تدفین امام شهید ادامه خواهد داشت و برای پایان هفته آینده نیز برنامه‌های متنوع دیگری پیش‌بینی شده است.