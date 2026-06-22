به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن تاسوعای حسینی، برنامه کامل مراسم عزاداری و دسته‌روی در سطح استان هرمزگان از سوی هیئات مذهبی اعلام شد.

بر این اساس، سوگواران اباعبدالله الحسین در مرکز استان هرمزگان و شهرستان‌های تابعه، با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام حسین (ع) به نمایش می‌گذارند.

در مرکز استان، بندرعباس، مراسم اجتماع و سینه زنی سنتی واحد از ساعت ۸ صبح در بلوار ساحلی، پارک غدیر (زیر پرچم) آغاز می‌شود .

همچنین برنامه دیگری نیز از ساعت ۹ صبح در گلزار شهدای بندرعباس آغاز خواهد شد.

در شهرستان میناب، دسته‌روی از سه‌راه بسیج به سمت مسجد امام (ره) از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

در خمیر نیز مراسم از مسجد علی‌ابن‌ابیطالب (ع) تا مسجد فاطمه الزهرا (س) ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برنامه‌ریزی شده است.

شهرستان بشاگرد میزبان تجمع عزاداران در شهر سردشت از ساعت ۹ صبح خواهد بود. در بندرلنگه نیز تجمع در خیابان مسجد جامع از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود. مراسم رودان از پشته معزآباد تا میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

در شهرستان بستک، حرکت عزاداران از مسجد امام علی (ع) به طرف گلزار شهدا از ساعت ۱۷ عصر انجام می‌پذیرد. در سیریک نیز حرکت از میدان ناخدا تا مسجد جامع صاحب الزمان (مصلی نمازجمعه) از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.

مراسم جاسک از مسجد النبی (ص) به طرف محلات شهر از ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد. در جزیره بوموسی، تجمع در مسجد جامع امام حسن (ع) از ساعت ۱۰ صبح پیش‌بینی شده است. همچنین در حاجی‌آباد مراسم از میدان ولایت تا امامزاده سید محمد از ساعت ۹ صبح و در پارسیان از میدان ولیعصر تا گلزار شهدای گمنام از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

در شهرستان قشم نیز حرکت عزاداران از امامزاده سید مظفر تا مسجد امام حسین (ع) از ساعت ۹ صبح امروز آغاز خواهد شد.

گفتنی است مراسم تاسوعای حسینی در تمامی نقاط استان هرمزگان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و با رعایت شئونات اسلامی در حال برگزاری است و عزاداران با مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره علمدار کربلا را گرامی می‌دارند.