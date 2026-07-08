کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در سامانه رسمی اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده با اشاره به برنامه تأمین و مدیریت ذخایر راهبردی تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: توزیع این اقلام با همکاری شرکتهای پخش کالاهای سلامتمحور و شرکتهای تأمینکننده انجام میشود و همراهی دانشگاههای علوم پزشکی در این فرآیند، نقش مهمی در دسترسی سریعتر مراکز درمانی و بیماران به تجهیزات مورد نیاز دارد.
وی افزود: معاونتهای غذا و دارو و معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی باید ضمن تسهیل فرآیند تحویل اقلام، همکاری لازم را با نمایندگان شرکتهای تأمینکننده در تمامی ایام هفته و بهصورت شبانهروزی انجام دهند تا اقلام راهبردی بدون وقفه در اختیار مراکز درمانی و بیمارستانها قرار گیرد.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت پایش مستمر وضعیت تأمین تجهیزات و فرآوردههای آزمایشگاهی گفت: تمامی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور باید هرگونه کمبود یا مشکل در تأمین این اقلام را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق سامانه اعلام کمبود اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نشانی https://register.imed.ir ثبت کنند تا امکان برنامهریزی و تأمین بهموقع فراهم شود.
علیزاده تأکید کرد: معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی نیز موظفند بر فرآیند ثبت و اعلام کمبودها در این سامانه بهعنوان مرجع رسمی انعکاس مشکلات تأمین، نظارت و پیگیری مستمر داشته باشند تا تصمیمگیری برای تأمین پایدار تجهیزات پزشکی و فرآوردههای آزمایشگاهی بر پایه اطلاعات دقیق و بهروز انجام شود.
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