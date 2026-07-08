اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و ورود موج گرما به لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و افزایش دمای هوا در این استان، گفت: این موج گرما از روز جمعه وارد استان می‌شود و تا روز دوشنبه هم ادامه خواهد داشت.

وی از افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی در گروه‌های سنی و حساس، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... خبر داد و گفت: مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری در ساعات خنک شبانه‌روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و... باید موردتوجه قرار بگیرد.