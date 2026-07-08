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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و ورود موج گرما به لرستان

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و ورود موج گرما به لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از ورود موج گرما به این استان از روز جمعه خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و افزایش دمای هوا در این استان، گفت: این موج گرما از روز جمعه وارد استان می‌شود و تا روز دوشنبه هم ادامه خواهد داشت.

وی از افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی در گروه‌های سنی و حساس، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... خبر داد و گفت: مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری در ساعات خنک شبانه‌روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و... باید موردتوجه قرار بگیرد.

کد مطلب 6882486

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