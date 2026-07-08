پایداری نسبی هوا در گلستان تا پنج روز آینده

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد که طی پنج روز آینده، جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات نیز شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق موقتی مهیا خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، تغییرات محسوس دما در روزهای آینده مورد انتظار نیست و روند دمایی استان تا پایان این بازه زمانی تقریباً ثابت خواهد بود.

نعمتی از شهروندان، به‌ویژه ساکنان و گردشگران مناطق کوهستانی، خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق، هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.