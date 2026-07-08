حماسه تشییع رهبر شهید، وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی بعدازظهر چهارشنبه در محفل عزاداری امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: ملت ایران با حضور باشکوه خود در مراسمهای تهران و قم، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند و جلوهای روشن از قدردانی نسبت به نعمت ولایت را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: آنچه در ایران و همچنین در آیینهای برگزار شده در نجف و کربلا رقم خورد، از رخدادهای کمنظیر تاریخ معاصر است و حضور میلیونی مردم در بدرقه رهبر شهید، حقیقتی بود که عظمت پیوند ملت با ولایت را به نمایش گذاشت.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: این حضور گسترده، همان حقیقتی است که رهبر شهید همواره از آن با عنوان بعثت مردم یاد میکردند و امروز ملت ایران با حضور آگاهانه خود، این حقیقت را به جهانیان نشان دادند.
وی با بیان اینکه حضور مردم در این مراسم، پاسخی روشن به دشمنان انقلاب اسلامی بود، گفت: در شرایطی که دشمنان تلاش میکنند با جنگ روانی و فشارهای مختلف میان مردم فاصله ایجاد کنند، ملت ایران با حضور خود نشان دادند که در میدان دفاع از حق، اختلافات جناحی و سیاسی جایگاهی ندارد.
حضور مردم دشمن را ناکام گذاشت
مؤمنی با اشاره به اینکه مردم با وجود مشکلات و سختیهای اقتصادی در این مراسم حضوری گسترده داشتند، افزود: این حضور، نمایش اقتدار ملت ایران بود و دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت.
وی اظهار کرد: هر یک از مردمی که در این مراسم حضور یافتند، در حقیقت قدرت بازدارندگی ملت ایران را به نمایش گذاشتند و این حضور، هیمنه دشمن را در هم شکست.
این سخنران مذهبی با قدردانی از تلاش خادمان، نیروهای امنیتی و مسئولان اجرایی در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم گفت: دشمن برای ایجاد ناامنی برنامهریزی کرده بود، اما با هوشیاری مجموعههای امنیتی و همکاری مردم، همه این توطئهها خنثی شد.
وی افزود: مهمترین دستاورد این حضور گسترده، تجدید وحدت کلمه در جامعه اسلامی بود؛ وحدتی که از برکات خون رهبر شهید به شمار میرود.
مؤمنی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید تصریح کرد: ایشان نزدیک به چهار دهه با نگاه پدرانه جامعه اسلامی را هدایت کردند و در سن ۸۶ سالگی به دست دشمنان اهلبیت (ع) به شهادت رسیدند.
وی افزود: دشمنان در سالهای اخیر شخصیتهای برجستهای از جمله رئیسجمهور، فرماندهان و سرداران کشور را هدف قرار دادند، اما هرگز نتوانستند در مسیر انقلاب اسلامی خللی ایجاد کنند، زیرا رهبر شهید بنیانهای این مسیر را بهدرستی ترسیم کرده بود.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه برجستهترین ویژگی رهبر شهید، خداباوری بود، گفت: ایشان همواره بر محور قرآن کریم حرکت میکرد و پیش از ماه مبارک رمضان نیز توصیه کردند که با مردم با زبان قرآن سخن گفته شود.
وی ادامه داد: رهبر شهید در حوزههای مختلف علمی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی صاحبنظر بود و این جامعیت علمی، ریشه در انس عمیق ایشان با قرآن و معارف اسلامی داشت.
شهادت رهبر شهید موج تازهای از بیداری ایجاد کرد
مؤمنی با اشاره به روحیه توکل و توسل رهبر شهید اظهار کرد: ایشان پیش از تصمیمهای مهم، توسل به اهلبیت (ع) را سرلوحه کار خود قرار میداد و همواره ارتباط معنوی عمیقی با حرم مطهر امام رضا (ع) و مسجد مقدس جمکران داشت.
وی خاطرنشان کرد: حماسه تاریخی تشییع رهبر شهید نشان داد که مردم ایران با وجود همه فشارها، همچنان بر اعتقادات و آرمانهای خود استوار هستند.
وی در پایان گفت: شهادت رهبر شهید نه تنها خللی در مسیر انقلاب اسلامی ایجاد نکرد، بلکه روح تازهای از بیداری، ایثار و فرهنگ شهادتطلبی را بهویژه در میان نسل جوان پدید آورد و سرمایهای ماندگار برای آینده انقلاب اسلامی شد.
قم- استاد حوزه علمیه قم با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، این حضور را تجلی وحدت ملی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی بعدازظهر چهارشنبه در محفل عزاداری امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: ملت ایران با حضور باشکوه خود در مراسمهای تهران و قم، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند و جلوهای روشن از قدردانی نسبت به نعمت ولایت را به نمایش گذاشتند.
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