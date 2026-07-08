https://mehrnews.com/x3cwB6 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ کد مطلب 6882642 استانها همدان استانها همدان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ روایت خبرنگاران همدانی از داغ آقای شهید ایران همدان-در این ویدئو روایتی از داغ سنگین آقای شهید ایران را از زبان خبرنگاران همدان میشنوید. دریافت 67 MB کد مطلب 6882642 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی موکب های قوچان به عزاداران آقای شهید ایران در مسیر مشهد آقای پدر، آقای شهید ایران و آقای ایران دوست حماسه تشییع رهبر شهید، وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشت برچسبها همدان رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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