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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

روایت خبرنگاران همدانی از داغ آقای شهید ایران

روایت خبرنگاران همدانی از داغ آقای شهید ایران

همدان-در این ویدئو روایتی از داغ سنگین آقای شهید ایران را از زبان خبرنگاران همدان می‌شنوید.

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کد مطلب 6882642

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