مسابقات شنای پسران با حمایت سعید آقاخانی در بیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنای پسران شامگاه چهارشنبه با حضور ۵۰ شناگر در ردههای سنی ۹ تا ۱۸ سال در استخر ۱۷ شهریور بیجار برگزار شد.
این رقابتها با حمایت سعید آقاخانی، هنرمند اهل دیار گروس، و با هدف توسعه ورزش شنا، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان برگزار شد.
شرکتکنندگان در رشتههای ۵۰ متر قورباغه، ۵۰ متر کرال سینه، ۵۰ متر کرال سینه رده نوجوانان و ۱۰۰ متر کرال سینه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات، تندیس قهرمانی و جوایز نقدی به نفرات برتر هر رده سنی اهدا شد.
در ماده ۵۰ متر قورباغه، پرهام جمشیدپور مقام نخست، سید حسام میرزایی مقام دوم و متین گشکیزاده مقام سوم را کسب کردند.
در رقابت ۵۰ متر کرال سینه نیز آرشا فتحیزاده، محمد مهزیار حاتمزاده و آروین فتحیزاده به ترتیب بر سکوی اول تا سوم ایستادند.
در بخش ۵۰ متر کرال سینه رده نوجوانان، کارن ابهری عنوان نخست را از آن خود کرد و آرتین نجیبی و امیرحسین امانی به ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه، سید امیررضا جلالی، سید پارسا اردلان و کیارش فرشادفر عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.
برگزارکنندگان این مسابقات ابراز امیدواری کردند با تداوم چنین رویدادهایی و حمایت از استعدادهای ورزشی، زمینه رشد و موفقیت بیشتر شناگران بیجاری در رقابتهای استانی و کشوری فراهم شود.
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