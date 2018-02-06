رقابت های تنیس روی میز کارکنان دولت زن در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت ها در بخش تیمی گیلان قهرمان شد، تهران نایب قهرمان و تیم های قزوین و یزد هم مشترکا سوم شدند.

در بخش انفرادی نوشین عبداله زاده و مژگان آقایی از گیلان اول و دوم شدند و فاطمه باقری و اکرم حاجی پور مشترکا سوم شدند.

این رقابتها با شرکت ۳۰ ورزشکار از ۹ تیم در خانه تنیس روی میز قزوین برگزار شد.

رقابت های بخش مردان فردا برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین فردا به میدان می رود

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی های هفته بیست و یکم، تیم کاسپین قزوین فردا در بازی خارج از خانه به مصاف استقلال سیلک کاشان می رود.

این بازی فردا از ساعت ۱۴ در کاشان برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین قزوین هم اکنون ۲۵ امتیاز در مکان ششم گروه دو این رقابت ها قرار دارد.

مسابقات بدمینتون جام فجر برگزار شد

این رقابت ها در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد.

علی ثابت رفتار، عباس گروه ای و پارسا عابدینی در رده سنی بزگسالان اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان هم پارسا زاهدیان، مرتضی ثابت رفتار و بهنام حسنی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت ها در سالن شهید رجایی برگزار شد.

مسابقات شنای پیشکسوتان جام فجر و انتخابی تیم شهر برگزار شد

در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، پوریا جوزی در کرال پشت و قورباغه و علی زارع چیان در کرال سینه قهرمان شدند.

در رده سنی۳۰ تا ۳۴ سال امید زهرایی در کرال سینه و قورباغه، آرش تقی خانی در کرال سینه و مهدی پورنیا در قورباغه عناوین برتر را کسب کردند.

در رده سنی۳۵ تا ۳۹ سال، امیر حسین زهرایی در کرال سینه و کرال پشت، سید حامد سیاهپوشها و محمد فرحی در قورباغه و مجتبی سلطانشاه در کرال پشت عناوین برتر را از آن خود کردند.

در رده سنی۴۵ تا ۴۹ سال، حمیدرضا قاسم زاده و امید محمدی در کرال سینه و قورباغه اول و دوم شدند.

همچنین در رده سنی ۵۰ تا ۵۴ سال، پیمان پیر مرادی، مازیار رجبی و مصطفی افشار نژاد درکرال سینه و قورباغه اول تا سوم شدند.

در رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال، علی شهروان مهر و مرتضی جلیلوند در کرال سینه کرال پشت و قورباغه اول و دوم شدند.

در رده سنی ۷۰ تا ۷۴ سال سید علی میر معزی و محمد رضا آقازاده در کرال سینه و قورباغه عناوین برتر را کسب کردندو رده سنی ۸۰ سال به بالا سید رضا میر معزی در قورباغه و کرال پشت و اصغر مظاهری در کرال سینه قهرمان شدند.

این رقابت ها با شرکت ۳۰ شناگر در ۶ رده سنی در استخر شهید رجایی قزوین برگزار شد.

تیم کونگ فو استان راهی رقابت های قهرمانی کشور شد

رقابت های نیو کونگ فو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از فردا آغاز می شود و تیم منتخب استان با ۲۲ ورزشکار راهی این مسابقات شد.

این رقابت ها در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از فردا به مدت ۲ روز در چالوس برگزار می شود.