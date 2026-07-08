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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵

تکذیب شایعه حمله به جزیره لاوان؛ تأسیسات نفتی در وضعیت عادی هستند

تکذیب شایعه حمله به جزیره لاوان؛ تأسیسات نفتی در وضعیت عادی هستند

بندرعباس- منابع آگاه در استانداری هرمزگان و کارکنان پالایشگاه لاوان، شایعه حمله به جزیره لاوان را تکذیب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه برخی منابع خبری مدعی حمله دشمن آمریکایی به جزیره لاوان شدند، اما پیگیری های خبرنگار مهر از منابع آگاه در استانداری هرمزگان نشان می‌دهد هرگونه ادعای حمله به جزیره لاوان کاملاً کذب است و این جزیره در وضعیتی کاملاً عادی و آرام به سر می‌برد.

پیگیری‌ها از نیروهای شاغل در جزیره لاوان نشان می‌دهد که تا ساعت ۲۴ هیچ گونه حمله یا اصابتی به این جزیره صورت نگرفته است و همچنین تمامی تأسیسات نفتی در این جزیره مطابق روال معمول در حال فعالیت هستند و هیچ گونه اختلالی در روند کار آنها به وجود نیامده است.

گفتنی است، جزیره لاوان به عنوان یکی از جزایر مهم نفتی ایران در خلیج فارس همواره مورد توجه بوده و امنیت آن به طور کامل تأمین می‌شود.

کد مطلب 6882892

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