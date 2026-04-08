حمله دشمن صهیونی _آمریکایی به پالایشگاه لاوان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای با اعلام حمله به تأسیسات پالایشگاه نفت لاوان واقع در جزیره لاوان تأکید کرد: گروه‌های ایمنی و آتش‌نشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمن‌سازی تأسیسات هستند.

بر اساس این گزارش، در اطلاعیه شماره ۴ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

«حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۱۹ فروردین)، تأسیسات پالایشگاه نفت لاوان واقع در جزیره لاوان مورد تهاجم ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت.

گروه‌های ایمنی و آتش‌نشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمن‌سازی تأسیسات هستند.

خوشبختانه با تخلیه به‌موقع کارکنان تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

لازم به تأکید است که شبکه تأمین و توزیع سوخت کشور پایدار است ولی مجدداً از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با مدیریت مصرف سوخت، اجتناب از ترددهای غیر ضرور و استفاده از حمل‌ونقل عمومی، خادمین خود را در این صنعت یاری دهند.»