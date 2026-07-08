باند پرواز و ساختمان فرودگاه ایرانشهر مورد حمله امشب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی از انفجار در ساختمان و باند پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی خبر دادند.
هم اکنون ستون دود در آسمان این شهر دیده می شود.
ایرانشهر- بنابر اعلام منابع محلی، ساعتی قبل فرودگاه ایرانشهر مورد هدف حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی از انفجار در ساختمان و باند پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی خبر دادند.
هم اکنون ستون دود در آسمان این شهر دیده می شود.
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