  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰

باند پرواز و ساختمان فرودگاه ایرانشهر مورد حمله امشب قرار گرفت

باند پرواز و ساختمان فرودگاه ایرانشهر مورد حمله امشب قرار گرفت

ایرانشهر- بنابر اعلام منابع محلی، ساعتی قبل فرودگاه ایرانشهر مورد هدف حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی از انفجار در ساختمان و باند پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی خبر دادند.

هم اکنون ستون دود در آسمان این شهر دیده می شود.

کد مطلب 6882950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها