باند پرواز و ساختمان فرودگاه ایرانشهر مورد حمله امشب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی از انفجار در ساختمان و باند پرواز و ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی خبر دادند.

هم اکنون ستون دود در آسمان این شهر دیده می شود.