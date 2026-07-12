  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

دستگیری پزشک قلابی در بمپور

دستگیری پزشک قلابی در بمپور

بمپور- فرمانده انتظامی شهرستان بمپور از دستگیری یک نفر اتباع پاکستانی که خودش را به عنوان پزشک معرفی کرده بود، خبر داد.

دریافت 8 MB

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز دالوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر وجود یک پزشک قلابی و اقدام به فعالیت پزشکی و درمانی بدون داشتن مجوز در سطح شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان بمپور افزود:پس از بررسی سرنخ‌ها ماموران پلیس موفق به شناسایی این فرد شده و با بکارگیری شگردهای فنی و پلیسی، پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم مورد نظر را بازداشت کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم با داشتن لوازم و تجهیزات پزشکی، بدون مجوز اقدام به طبابت می کرد، دکتر قلابی از اتباع پاکستانی بوده که پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6885936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها