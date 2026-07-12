دستگیری پزشک قلابی در بمپور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز دالوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر وجود یک پزشک قلابی و اقدام به فعالیت پزشکی و درمانی بدون داشتن مجوز در سطح شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان بمپور افزود:پس از بررسی سرنخ‌ها ماموران پلیس موفق به شناسایی این فرد شده و با بکارگیری شگردهای فنی و پلیسی، پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم مورد نظر را بازداشت کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم با داشتن لوازم و تجهیزات پزشکی، بدون مجوز اقدام به طبابت می کرد، دکتر قلابی از اتباع پاکستانی بوده که پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.