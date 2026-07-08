  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

صدای چند انفجار در ایرانشهر شنیده شد

صدای چند انفجار در ایرانشهر شنیده شد

ایرانشهر- دقایقی قبل، صدای چند انغجار در ایرانشهر شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل، صدای چند انفجار در شمال شرق شهر ایرانشهر شنیده شد.

هنوز ماهیت این صداها مشخص نیست.

کد مطلب 6882930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها