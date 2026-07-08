https://mehrnews.com/x3cwHY ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6882930 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ صدای چند انفجار در ایرانشهر شنیده شد ایرانشهر- دقایقی قبل، صدای چند انغجار در ایرانشهر شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل، صدای چند انفجار در شمال شرق شهر ایرانشهر شنیده شد. هنوز ماهیت این صداها مشخص نیست. کد مطلب 6882930 کپی شد مطالب مرتبط کشف آمپولهای ضدبارداری در واحد آرایشی زاهدان باند پرواز و ساختمان فرودگاه ایرانشهر مورد حمله امشب قرار گرفت هشدار بارشهای سیلابی در ۴ استان طی ۴۸ ساعت آینده؛ وزش باد در ۱۳ استان برچسبها ایرانشهر ایالات متحده امریکا حمله به ایران
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