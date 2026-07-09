به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، داود شمس، با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت بهداشت در حوزه رفاه کارکنان، تأمین مسکن را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت مسکن در ارتقای رفاه و امنیت شغلی کارکنان، این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های رفاهی وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی، افزود: این تفاهم‌نامه امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی را فراهم کرده است تا بتوان از اراضی و املاک مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی که در طرح‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، برای تأمین مسکن کارکنان استفاده کرد.

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت اظهار داشت: در همین راستا به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است تا زمین‌ها و املاک دارای قابلیت استفاده در طرح‌های مسکن را شناسایی و معرفی کنند. تاکنون بیش از ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی اراضی و ظرفیت‌های خود را اعلام کرده‌اند و بررسی‌های فنی این زمین‌ها توسط کارشناسان در حال انجام است.

شمس ادامه داد: بخشی از این اراضی مراحل کارشناسی و ارزیابی را پشت سر گذاشته‌اند و فرآیند اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها برای آغاز عملیات اجرایی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مسکن کارکنان صرفاً محدود به استفاده از اراضی دولتی نخواهد بود، گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های انبوه‌ساز معتبر و سایر ظرفیت‌های موجود در استان‌ها نیز برای خانه‌دار شدن کارکنان بهره‌گیری کنند. در این مسیر، نقش دانشگاه‌ها تسهیل‌گری، هماهنگی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت کارکنان در پروژه‌های مسکن خواهد بود.

مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت از تدوین «شیوه‌نامه تأمین مسکن کارکنان نظام سلامت» خبر داد و افزود: این شیوه‌نامه با هدف تبیین سازوکارهای اجرایی، معرفی ظرفیت‌های قانونی و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پروژه‌های مسکن در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهیه شده و به‌زودی به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از ماندگارترین و اثربخش‌ترین خدمات رفاهی برای کارکنان محسوب می‌شود و در عین حال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دارایی‌های موجود دانشگاه‌ها، امکان اجرای آن بدون تحمیل بار مالی مستقیم به بودجه‌های جاری فراهم است.

شمس با اشاره به برخی تجربیات موفق در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: تعدادی از دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و همکاری با انبوه‌سازان توانسته‌اند زمینه خانه‌دار شدن بخشی از کارکنان خود را فراهم کنند و این تجربه‌های موفق می‌تواند در سایر دانشگاه‌ها نیز توسعه یابد.

وی در پایان از هدف‌گذاری وزارت بهداشت برای آغاز پروژه‌های مسکن کارکنان در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانشگاه‌ها موظف شده‌اند تا پایان سال جاری فرآیند آغاز پروژه‌های مسکن را برای بخشی از کارکنان فاقد مسکن خود در دستور کار قرار دهند تا گام عملی و مؤثری در مسیر خانه‌دار شدن کارکنان نظام سلامت برداشته شود.