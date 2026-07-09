به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی میتوانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیششماره و از هر نقطه از کشور یا با تلفن همراه؛ پرسش و درخواست خود را با کارشناسان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی مطرح کنند.
این سامانه به صورت شبانهروزی و در تمامی ایام سال پاسخگوی مخاطبین در حوزههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.
بنابراین گزارش، بیش از نیمی از جمعیت کشور، تحت پوشش خدمات بیمهای و درمانی سازمان تأمیناجتماعی قرار دارند.
در این بین، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، جزو خانواده بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی هستند.
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