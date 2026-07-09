  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۱

۱۴۲۰؛ راه ارتباطی بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی

۱۴۲۰؛ راه ارتباطی بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی

افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، برای دریافت پاسخ های خود، می توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش‌شماره و از هر نقطه از کشور یا با تلفن همراه؛ پرسش و درخواست خود را با کارشناسان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی مطرح کنند.

این سامانه به صورت شبانه‌روزی و در تمامی ایام سال پاسخگوی مخاطبین در حوزه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

بنابراین گزارش، بیش از نیمی از جمعیت کشور، تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند.

در این بین، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، جزو خانواده بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی هستند.

کد مطلب 6883004
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها