به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش‌شماره و از هر نقطه از کشور یا با تلفن همراه؛ پرسش و درخواست خود را با کارشناسان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی مطرح کنند.

این سامانه به صورت شبانه‌روزی و در تمامی ایام سال پاسخگوی مخاطبین در حوزه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

بنابراین گزارش، بیش از نیمی از جمعیت کشور، تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند.

در این بین، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، جزو خانواده بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی هستند.