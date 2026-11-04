به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ گفت: امیدواریم تا هفته آینده به توافق نهایی در مورد قیمت تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برسیم؛ رایزنی‌ها برای توافق نهایی ادامه دارد، اما هنوز قیمت گندم برای سال زراعی جدید نهایی نشده و نمی‌توان به طور رسمی نرخی را اعلام کرد.

وی درباره معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی اذعان کرد: موضوع معیشت مردم در دستور کار هر روز دولت است، از این‌رو بازار این مواد غذایی با دقت و حساسیت روزانه رصد می‌شود؛ بر اساس آمار مرکز آمار در ۴ ماه گذشته ثبات نسبی در نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی وجود داشته است.

نوری تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که در حوزه غذا و انرژی در دیگر کشورها پدید آمده، در دو سال گذشته و به‌ویژه در ۱.۵ سالی که درگیر جنگ بوده‌ایم در حوزه تامین مواد غذایی هیچ مشکلی نداشتیم.=

وی با بیان این‌که تلاش برای حفظ ثبات قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر کالاهای اساسی با قیمت‌های تعادلی عرضه می‌شوند، به‌گونه‌ای که هم تولید دوام داشته باشد و هم مصرف‌کننده با قیمت مناسب خرید کند.