به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در لحظه تنظیم این گزارش نسبت به میانگین روز گذشته افزایش دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۹۶ هزار و ۵۴۹ تومانی به ۲۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و مظنه تهران نیز از ۱۱۱ میلیون تومان عبور کرده است.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۱۶ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۳۹۵ هزار و ۳۸۲ تومانی، معادل ۱.۱۶ درصد، به ۳۴ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده است.

همچنین مظنه تهران با افزایش یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۲۷ تومانی، معادل ۱.۱۶ درصد، در سطح ۱۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قرار دارد.

افزایش قیمت انواع سکه؛ سکه طرح جدید ۲۶۳ میلیون تومان

در بازار سکه نیز قیمت همه قطعات به‌جز سکه یک‌گرمی افزایش دارد. سکه طرح جدید یا طرح جدید با رشد یک میلیون و ۹۵۰ هزار و ۷۶ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این افزایش معادل ۰.۷۵ درصد است.

سکه طرح قدیم نیز با افزایش یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۸۰۲ تومانی، به ۲۵۴ میلیون تومان رسیده است. نیم‌سکه با رشد ۳۷۵ هزار و ۲۶۷ تومانی، ۱۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

ربع‌سکه نیز با افزایش ۴۳۴ هزار و ۴۶ تومانی به ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، سکه یک‌گرمی نسبت به میانگین روز گذشته تغییری ندارد و همچنان ۳۷ میلیون تومان قیمت دارد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات طلا امروز با روندی مثبت دنبال می‌شود و اونس جهانی بار دیگر به بالای چهار هزار دلار بازگشته است. بهای اونس در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده چهار هزار و ۴۵ دلار قرار دارد که نسبت به میانگین روز گذشته ۱۱۵ دلار و ۹۳ سنت، معادل ۲.۹۵ درصد، افزایش نشان می‌دهد.

در بازار ارز داخلی اما دلار با افت حدود چهار هزار تومانی و کاهش نزدیک به ۱.۵ درصدی، در محدوده ۲۶۸ هزار تومان دادوستد می‌شود. به این ترتیب، با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی همراه با رشد قابل توجه اونس جهانی، نسبت به میانگین روز گذشته افزایش دارد.