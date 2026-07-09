به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی عصر امروز پنجشنبه با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس، ضمن محکوم کردن شدید حملات تجاوزکارانه ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران، که نقض آشکار منشور ملل متحد و نقض صریح مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد (خاتمه جنگ) محسوب می‌شود، لفاظی‌ها و اذعان مقامات آمریکایی به عدم پایبندی به این یادداشت تفاهم را نشانه‌ای آشکار از پیمان‌شکنی و تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن دانست.

عراقچی همچنین با هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا، بر عزم و اراده راسخ ملت ایران و نیروهای مسلح غیور جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.