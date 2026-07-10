به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی صبح جمعه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای ۲۳ تیرماه در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه اجلاسیه شهدای ۲۳ تیر، اظهار کرد: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پای کار باشند، چرا که این اجلاسیه آبروی شهرستان مریوان است.

فرماندار مریوان با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری این رویداد فرهنگی و ارزشی، افزود: تمامی امکانات و توان دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری مراسمی در شأن مقام والای شهدا بسیج شود.

وی بر مسئولیت‌پذیری، تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری منسجم همه نهادها نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاسیه خواهد داشت.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری اجلاسیه شهدای ۲۳ تیرماه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان کمیته‌های مختلف، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این مراسم ارائه کردند.

همچنین بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق برنامه‌ها به منظور برگزاری شایسته این اجلاسیه در چارچوب کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان تأکید شد.