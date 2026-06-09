ورمقانی: اجلاسیه شهدای کارمند فرصتی برای روایت ایثار کارکنان شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان اظهار کرد: کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان یکی از برنامه‌های محوری و فرهنگی استان است و تمامی یادواره‌ها و اجلاسیه‌های مرتبط با این کنگره باید در شأن شهدا و خانواده‌های آنان برگزار شود.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری اجلاسیه شهدای کارمند افزود: ادارات استان به‌ویژه دستگاه‌هایی که در مسیر خدمت به نظام اسلامی و کشور شهید تقدیم کرده‌اند، باید در برگزاری این اجلاسیه سنگ تمام بگذارند و با تمام ظرفیت در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت همراهی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در تبیین اهداف کنگره شهدا تأکید کرد و گفت: صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، کانال‌های فضای مجازی و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه اطلاع‌رسانی و انتشار محتواهای مرتبط با کنگره شهدا و اجلاسیه‌های آن فعالانه عمل کنند.

ورمقانی با اشاره به نقش‌آفرینی برخی دستگاه‌های فرهنگی در برنامه‌های مردمی استان خاطرنشان کرد: نهادهایی همچون اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی اخیر حضوری مؤثر داشته‌اند و انتظار می‌رود در برگزاری برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا نیز مشارکت جدی داشته باشند.

وی در ادامه از مدیران کل استان خواست دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را از هم‌اکنون در دستور کار قرار دهند و افزود: این دیدارها باید به صورت مستند ثبت و ضبط شود تا بخشی از خدمات و تکریم جامعه ایثارگری به نسل‌های آینده منتقل شود.

معاون استاندار کردستان جمع‌آوری زندگینامه شهدای کارمند، ساخت و نصب سردیس شهدای شاخص توسط دستگاه‌های مربوطه، برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرستان‌ها و روستاها و همچنین تهیه تمبر یادبود شهدای کارمند را از جمله اقدامات مهم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

ورمقانی با بیان اینکه ملت ایران همواره مدیون ایثار و فداکاری شهدا هستند، تصریح کرد: هر اندازه برای گرامیداشت یاد و نام شهدا تلاش کنیم، باز هم نمی‌توانیم دین خود را به آنان ادا کنیم؛ از این رو همه دستگاه‌ها باید با تمام توان در برگزاری یادواره‌ها، اجلاسیه‌ها و برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا همکاری کنند.

وی یادآور شد: اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان در هشتم شهریورماه همزمان با هفته دولت و در چارچوب برنامه‌های کنگره ۵۵۳۶ شهید استان برگزار خواهد شد.