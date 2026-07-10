امام جمعه اهرم: تقویت هویت ایرانی و اسلامی میراث امام شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم وداع و تشییع «امام مجاهد شهید»، این حضور را جلوه‌ای کم‌نظیر از ایمان، ولایت‌مداری و همبستگی امت اسلامی توصیف کرد.

وی اظهار کرد: در هفته گذشته مردم مؤمن، ولایتمدار و مجاهد ایران اسلامی و همچنین مردم و طوایف کشور عراق در مراسم وداع و تشییع امام مجاهد شهید سنگ تمام گذاشتند.

پهلوزاده بیان کرد: در تهران یک رستاخیز بی‌سابقه و در قم مقدس یک قیام مجدد شکل گرفت و در کشور عراق نیز بنا بر اعلام مسئولان عراقی، بیش از ده میلیون نفر در مراسم تشییع شهید آیت‌الله خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه شرکت کردند.

امام جمعه اهرم با اشاره به مراسم تدفین شهدای این واقعه در مشهد مقدس افزود: پس از چهار ماه انتظار، این اندوه جانکاه با تدفین امام شهید پایان یافت، اما این حزن و اندوه به اراده‌ای قوی‌تر برای خونخواهی و مقابله با مستکبران جهان تبدیل شد. شعار مشترک این جمعیت میلیونی، «حرف ما یک کلام؛ انتقام، انتقام» بود.

پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب

حجت‌الاسلام پهلو زاده از مردم ایران، مردم شریف عراق و به‌ویژه مردم تنگستان که در این مراسم حضور داشتند یا در اجتماعات خیابانی شرکت کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد و این حضور را نشانه پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی به تبیین شخصیت «امام مجاهد شهید» پرداخت و گفت: ایشان فقیهی زمان‌شناس، عارفی مجاهد، سیاستمداری بصیر و دشمن‌شناس بودند و همه ابعاد لازم برای مرجعیت دینی و سیاسی را در وجود خود داشتند. زهد و ساده‌زیستی، سعه صدر در برابر جریان‌های سیاسی و تلاش برای تعالی جامعه از ویژگی‌های برجسته ایشان بود.

امام جمعه اهرم افزود: امام شهید در ۳۷ سال زعامت حکیمانه و عالمانه، به‌عنوان بنده‌ای صالح و مطیع خدا و رسول زندگی کردند و پس از شهادت ایشان، مردم جهان بیش از پیش با حقانیت اسلام و تشیع آشنا شدند. عظمت این رهبر شیعی به گونه‌ای بود که جهان در برابر شخصیت و جایگاه ایشان سر تسلیم و تکریم فرود آورد.

شباهت تاریخی منطق قیام عاشورا با مقاومت امروز

حجت‌الاسلام پهلو زاده با اشاره به شباهت تاریخی منطق قیام عاشورا با مقاومت امروز، بیان کرد: همان‌گونه که امام حسین علیه‌السلام فرمودند «مثلی لا یبایع مثل یزید»، شهادت امام حسین دلیل این منطق بود و در دوران معاصر نیز شهادت امام مجاهد ما تداوم همین گفتمان مقاومت را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: طوفان انسانی و سیل خروشان مردم در ایران و عراق، صحنه‌ای شگفت‌انگیز و تاریخی بود که باید از آن درس عبرت گرفت. دشمنی‌ها و برنامه‌های امروز علیه امت اسلامی ادامه همان دشمنی‌ها و فتنه‌هایی است که در تاریخ اسلام و واقعه عاشورا دیده شده است.

امام جمعه اهرم با تأکید بر نقش ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی گفت: وظیفه الهی امام جامعه، هدایت امت اسلام و حرکت به سوی ایجاد جامعه و تمدن اسلامی است. امام شهید در دوران رهبری خود با وجود فتنه‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌های دشمن، گام‌های مؤثری در مسیر تمدن‌سازی اسلامی برداشتند و کشور را از بحران‌های مختلف عبور دادند.

تقویت جبهه مقاومت

وی با اشاره به دستاوردهای دوران زعامت ایشان اظهار کرد: تقویت هویت ایرانی و اسلامی، ایجاد استقلال و آزادی ملت ایران، حمایت از جوانان و دانشمندان، و تقویت جبهه مقاومت از مهم‌ترین میراث‌های امام شهید است. همچنین کارآمدی ولایت فقیه در این دوران به‌خوبی نمایان شد و نشان داد که هدف ولایت الهی تعالی انسان‌ها در برابر نظام سلطه جهانی است.

حجت‌الاسلام پهلو زاده با انتقاد از برخی مواضع مسئولان و نیز رفتارهای دولت آمریکا و حامیان آن، بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان و پایبندی مسئولان به موازین شرعی و انقلابی تأکید کرد.

وی همچنین از برگزاری برنامه «جمعه‌های خونخواهی و انتقام» پیش از خطبه‌های نماز جمعه در سراسر کشور خبر داد و هدف آن را تقویت جایگاه ولایت، حکومت اسلامی و مردم‌سالاری دینی عنوان کرد.