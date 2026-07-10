امام جمعه کرمانشاه: تشییع امام شهید تجلی وفاداری ملت به ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، اظهار کرد: امام چهارم شیعیان در سخت‌ترین و خفقان‌آمیزترین دوران تاریخ اسلام، مسئولیت امامت را بر عهده گرفت و با وجود شرایط دشوار پس از واقعه عاشورا، مسیر هدایت و روشنگری را با صلابت ادامه داد.

وی با اشاره به وضعیت امام سجاد (ع) پس از واقعه کربلا افزود: آن حضرت در حالی عهده‌دار امامت شد که همه یاران و نزدیکان امام حسین (ع) به شهادت رسیده بودند و اهل بیت (ع) در اسارت به سر می‌بردند، اما با بهره‌گیری از هر فرصت، پیام عاشورا را به مردم رساند و پایه‌های جهاد تبیین را بنیان گذاشت.

آیت‌الله غفوری با بیان اینکه خطبه‌های امام سجاد (ع) در کوفه و شام نقش مهمی در افشای جنایات حکومت بنی‌امیه داشت، گفت: آن حضرت با شجاعت و بصیرت، حقیقت واقعه عاشورا را برای مردم تبیین کرد و زمینه بیداری جامعه اسلامی را فراهم ساخت؛ مسیری که در ادامه به شکوفایی مکتب اهل بیت (ع) در دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) انجامید.

تشییع امام شهید، نمایش وحدت امت اسلامی

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم تشییع «امام شهید» پرداخت و گفت: «تشییع امام شهید، تجلی وفاداری ملت به ولایت بود.» وی افزود: حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری، حادثه‌ای کم‌نظیر و تاریخی بود که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی نیز آن را بی‌سابقه توصیف کرده‌اند.

وی اظهار کرد: این حضور میلیونی نشان داد که پیوند مردم با ولایت، شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی مستحکم‌تر از گذشته است و دشمنان در محاسبات خود دچار خطای بزرگی شده‌اند.

آیت‌الله غفوری با بیان اینکه این مراسم، انسجام ملی و وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشت، تصریح کرد: این اجتماع عظیم به یک حرکت جهانی برای پاسداشت مقام شهدا و خون‌خواهی آنان تبدیل شد و پیام روشنی به دشمنان اسلام و انقلاب داد که ملت ایران بر عهد خود با شهدا و ولایت استوار مانده است.

وی تأکید کرد: انتقام خون شهدا تنها به مجازات عاملان مستقیم این جنایت محدود نمی‌شود، بلکه تا نابودی ظلم، رژیم صهیونیستی و پایان حضور سلطه‌گران در منطقه ادامه خواهد داشت و ملت‌های آزاده این مسیر را دنبال خواهند کرد.

عفاف و حجاب؛ واجبی شرعی، سیاسی و اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیر، سالروز حمله رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، بر اهمیت صیانت از این ارزش دینی تأکید کرد و گفت: دشمنان از گذشته تاکنون تلاش کرده‌اند با ترویج بی‌حجابی، بنیان‌های فرهنگی و دینی جامعه اسلامی را هدف قرار دهند.

وی با بیان اینکه رعایت حجاب یک واجب شرعی، قانونی و سیاسی است، از خانواده‌ها خواست نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند دشمن از این حوزه برای تحقق اهداف خود سوءاستفاده کند.

آیت‌الله غفوری در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، از خداوند متعال برای رهبر معظم انقلاب، ملت ایران، خانواده‌های شهدا و همه خدمتگزاران نظام اسلامی عزت، سلامتی و توفیق مسئلت کرد.