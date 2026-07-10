به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرمآباد با صدور حکمی، فرداد صفاپذیر را به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال خیبر خرمآباد برای فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال کشور معرفی کرد.
بر اساس اعلام رسانه رسمی باشگاه خیبر، صفاپذیر که از بازیکنان سابق این تیم به شمار میرود، از چهرههای شناختهشده فوتبال لرستان است و سالها در عرصه فوتبال استان فعالیت داشته است.
وی سابقه مربیگری در تیم خرمکشت خرمآباد را در کارنامه دارد و طی دو فصل گذشته نیز هدایت تیم خیبر «ب» را به عنوان سرمربی بر عهده داشته است.
صفاپذیر همچنین از فعالان حوزه ورزش استان لرستان محسوب میشود و اکنون در آستانه آغاز رقابتهای فصل بیستوششم لیگ برتر، مسئولیت سرپرستی تیم فوتبال خیبر خرمآباد را بر عهده گرفته است.
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