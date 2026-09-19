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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

اصفهان گرم‌تر می‌شود؛ ثبت دمای ۴۲ درجه در خور

اصفهان گرم‌تر می‌شود؛ ثبت دمای ۴۲ درجه در خور

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای استان طی ۲۴ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دما از روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه تا پایان هفته روند کاهش جزئی خواهد داشت.

امینی ادامه داد: طی امروز و فردا (یکشنبه) شاهد رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید در ساعات بعدازظهر به ویژه در نیمه غربی استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات غرب استان احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد، اضافه کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار برفراز استان حاکم خواهد شد.

کد مطلب 6951528

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