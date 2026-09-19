وقف دررفع نیازهای اجتماعی نقش دارد؛ توزیع ۱۰۰ هزار بسته لوازم التحریر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا عادل ظهر شنبه در همایش «مهر تحصیلی» که در شهرستان بهشهر برگزار شد، اظهار کرد: وقف ظرفیتی ارزشمند برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است و سازمان اوقاف به عنوان امین واقفان، وظیفه دارد عواید موقوفات را در مسیر اجرای نیت واقفان و رفع نیازهای ضروری مردم هزینه کند.
وی با اشاره به اجرای طرح «مهر تحصیلی» در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: در قالب این طرح، ۱۰۰ هزار بسته لوازمالتحریر در نقاط مختلف کشور میان دانشآموزان مستعد و نیازمند توزیع میشود تا بخشی از دغدغه خانوادهها برای تأمین ملزومات تحصیلی برطرف شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، خدمات اجتماعی را یکی از محورهای فعالیت این سازمان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت موقوفات در حوزه آموزش و حمایت از دانشآموزان، نمونهای از آثار اجتماعی وقف و استمرار نیت واقفان در جامعه امروز است.
توزیع ۴ هزار بسته تحصیلی در بهشهر
مهدی نعمتالهی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر نیز در این مراسم با اشاره به اجرای نیت واقفان اظهار کرد: امسال با بهرهگیری از عواید موقوفات و در راستای نیات واقفان خیراندیش، حاج میرزا مهدیخان اشرفی و حاج عباسعلی یوسفی دماوندی، ۴ هزار بسته تحصیلی کامل تهیه و در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این طرح نشان میدهد ظرفیت موقوفات تنها به حوزههای اقتصادی محدود نمیشود و میتوان از درآمدهای حاصل از موقوفات برای حمایتهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی نیز بهره گرفت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر ادامه داد: اجرای دقیق نیت واقفان و هدایت عواید موقوفات به سمت نیازهای واقعی جامعه، از اولویتهای این اداره است و طرح «مهر تحصیلی» نیز در همین چارچوب اجرا شده است.
در بخش دیگری از این مراسم، به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب، ۱۶۸ اصله نهال در تپه «مادران شهدای میناب» در محوطه کارخانه آرد التپه غرس شد.
نعمتالهی با اشاره به این برنامه نمادین گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان، از اهداف این برنامه بود و تلاش شد همزمان با آغاز سال تحصیلی، فضایی فرهنگی و تربیتی در کنار اجرای طرح حمایت از دانشآموزان شکل گیرد.
وقف؛ زمینهساز مشارکت اجتماعی
حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه خیران، واقفان و خانوادههای شهدا اظهار کرد: خانواده شهدا، خیران و واقفان در مسیر خدمت به جامعه نقش ارزشمندی دارند و ترویج فرهنگ وقف میتواند زمینه مشارکت مردم در رفع مسائل اجتماعی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه ثمره وقف، مشارکت دادن مردم در امور خیر و اجتماعی است، افزود: اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر با بهرهگیری از عواید موقوفات حاج میرزا مهدیخان اشرفی و حاج عباسعلی یوسفی دماوندی، امسال اجرای طرح «مهر تحصیلی» و توزیع ۴ هزار بسته تحصیلی را در دستور کار قرار داد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرحهایی نشاندهنده ظرفیت موقوفات برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و استمرار آثار نیت واقفان در حوزههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است.
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