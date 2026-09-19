به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز ۲۲ تُن تجهیزات پزشکی نجات‌بخش را به صنعا ارسال کرد تا ذخایر رو به کاهش بیمارستان‌ها را تأمین کرده و از مراکز درمانی‌ای که با افزایش شمار مجروحان جنگی در یمن مواجه هستند، حمایت کند.

این محموله بخشی از یک واکنش اضطراری گسترده‌تر در برابر تشدید درگیری‌هاست؛ درگیری‌هایی که مراکز درمانی سراسر یمن را تحت فشار شدیدی قرار داده است. این وضعیت از جمله در استان مأرب دیده می‌شود؛ جایی که تیم جراحی سیار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اواخر ماه اوت در آن مستقر شده است.

کریستین چیپولا، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن، گفت:«تشدید اخیر مخاصمات بیمارستان‌ها را تحت فشار شدیدی قرار داده است؛ بیمارستان‌هایی که هم‌زمان با کمبودهای جدی تجهیزات پزشکی و ورود شمار زیادی از مجروحان جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این حمایت فوری به بیمارستان‌های خط مقدم کمک خواهد کرد تا بتوانند به ارائه خدمات نجات‌بخش به افرادی که به‌شدت نیازمند هستند ادامه دهند.»

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تلاش است تا این تجهیزات را به‌سرعت میان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اولویت‌دار در سراسر کشور توزیع کند.

در مأرب، جایی که مراکز درمانی تحت فشار شدیدی قرار دارند، تیم جراحی سیار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ۲۳ اوت در بیمارستان عمومی مأرب مستقر شده است تا ظرفیت واکنش اضطراری را تقویت کند. این تیم در همکاری با کادر پزشکی یمن، به انجام اقدامات تریاژ اضطراری و عمل‌های جراحی پرداخته است.

علاوه بر تجهیزات پزشکی‌ای که از اواخر ژوئیه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کلیدی تحویل داده شده است، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تلاش است ذخایر بیشتری وارد کشور کند تا ظرفیت واکنش اضطراری را افزایش داده و به کاهش فشار بر مراکز درمانی در سراسر خطوط مقدم کمک کند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین حمایت خود از جمعیت هلال احمر یمن را افزایش داده است. اکنون بیش از ۵۰ دستگاه آمبولانس هلال احمر یمن در هر دو سوی خطوط مقدم در حال فعالیت هستند.

در حالی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان متعهد به پاسخ‌گویی به نیازهای فوری بشردوستانه در سراسر یمن است، ابعاد بحران کنونی ممکن است به‌سرعت از ظرفیت موجود برای واکنش فراتر رود. در برخی مناطق یمن، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها سازمان بین‌المللی بشردوستانه‌ای است که در محل حضور دارد و فعالیت می‌کند.

چیپولا گفت: «مأموریت ما صرفاً بشردوستانه است. ما در این درگیری جانب هیچ‌یک از طرف‌ها را نمی‌گیریم. اولویت ما کاهش رنج انسانی، حمایت از افرادی است که از درگیری‌ها آسیب دیده‌اند و اطمینان از رسیدن خدمات و تجهیزات ضروری به کسانی است که به آن نیاز دارند. ما همچنان با تمامی طرف‌های درگیر در تماس هستیم و از آنها می‌خواهیم از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی محافظت کنند.»