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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

فیدان: هیچ دلیلی برای درگیری نظامی بین ترکیه و اسرائیل وجود ندارد

فیدان: هیچ دلیلی برای درگیری نظامی بین ترکیه و اسرائیل وجود ندارد

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن ابراز امیدواری درباره تداوم آتش‌بس بین ایران و آمریکا گفت که هیچ دلیلی برای درگیری نظامی بین کشورش و اسرائیل وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که دلیلی برای درگیری بین این کشور و اسرائیل وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، فیدان در واکنش به اظهارات اخیر مقام های اسرائیلی علیه ترکیه گفت: ما این لفاظی‌ها را از سیاستمداران اسرائیلی می شنویم به ویژه زمانی که آنها به انتخابات نزدیک تر می شوند.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: نتانیاهو و برخی از مقام های کابینه او، در حالی که به انتخابات نزدیک تر می شوند، به دشمن‌تراشی نیاز دارند زیرا پس از آن که آنها جنگ علیه حماس، حزب الله و ایران انجام دادند، به یک دشمن دیگر نیاز دارند و تلاش می کنند با ترکیه نیز این کار را با ترکیه نیز انجام دهند.

هاکان فیدان همچنین ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس بین آمریکا و ایران ادامه یابد.

کد مطلب 6884098

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      0 1
      پاسخ
      زهی خیال باطل ... ما هم بی هیچ و دلیلی بهمون حمله شد

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