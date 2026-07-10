فیدان: هیچ دلیلی برای درگیری نظامی بین ترکیه و اسرائیل وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که دلیلی برای درگیری بین این کشور و اسرائیل وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، فیدان در واکنش به اظهارات اخیر مقام های اسرائیلی علیه ترکیه گفت: ما این لفاظی‌ها را از سیاستمداران اسرائیلی می شنویم به ویژه زمانی که آنها به انتخابات نزدیک تر می شوند.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: نتانیاهو و برخی از مقام های کابینه او، در حالی که به انتخابات نزدیک تر می شوند، به دشمن‌تراشی نیاز دارند زیرا پس از آن که آنها جنگ علیه حماس، حزب الله و ایران انجام دادند، به یک دشمن دیگر نیاز دارند و تلاش می کنند با ترکیه نیز این کار را با ترکیه نیز انجام دهند.

هاکان فیدان همچنین ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس بین آمریکا و ایران ادامه یابد.