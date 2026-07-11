به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مؤسسه صهیونیستی «الما» با انتشار گزارشی و با اشاره به استقرار رادار HTRS-۱۰۰ ترکیه در فرودگاه بین المللی دمشق اعلام کرد که استقرار این رادار در فرودگاه دمشق اگرچه رسماً به عنوان پروژه ای برای نوسازی ناوبری هوایی غیرنظامی ارائه شده ممکن است به آنکارا قدرت پوشش پیشرفته هوایی و قابلیت های ردیابی و جمع آوری داده ها در بخش هایی از لبنان و شمال اراضی اشغالی را بدهد.

بر اساس این گزارش، این گام به طور رسمی توسط مقامات هواپیمایی سوریه و همچنین سفیر ترکیه در دمشق به عنوان نوسازی زیرساخت های غیرنظامی با هدف بهبود ایمنی هوانوردی و مدیریت ترافیک هوایی معرفی شده است با این حال، تجزیه و تحلیل مشخصات فنی سیستم نشان می دهد که می توان از آن برای اهداف نظامی و اطلاعاتی استفاده کرد.

در این گزارش آمده است که سامانه «HTRS-۱۰۰» تصویر هوایی سه بعدی دقیقی را در شعاع حدود ۱۵۰ تا ۱۸۵ کیلومتر ارائه می‌کند، بردی که نه تنها آسمان دمشق را پوشش می‌دهد، بلکه بخش‌های وسیعی از لبنان و حتی شمال اراضی اشغالی را نیز در بر می‌گیرد. از نظر تل آویو، این اقدام یک تهدید واقعی برای آزادی حرکت هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه است.