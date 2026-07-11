به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، رو خانا، نماینده کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد که به همراه هیئت همراهش حین بازدید از یک روستای فلسطینی در کرانه باختری، از سوی شهرک‌ نشینان مسلح صهیونیست بازداشت شدند.

بر اساس اعلام رسانه ها، این بازداشت بیش از یک ساعت طول کشیده است.

نماینده کنگره آمریکا در توضیح این اقدام خصمانه اشغالگران صهیونیست اعلام کرد که شهرک‌ نشینان مسلح صهیونیست با اسلحه جلوی وسیله نقلیه آنها را گرفتند.

وی در ادامه از «تکبر قدرت» اشغالگران صهیونیست به شدت انتقاد کرد که گفت که آن ها با بازداشت آمریکایی ها بی احترامی کرده و در مقابل حرف های مترجم ما که می گفت نماینده کنگره را بازداشت کرده اند، می خندیدند.