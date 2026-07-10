به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت تکثیر و نرسری ماهیان دریایی در بخش دلوار اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند اجرای فاز توسعهای مجموعه، ارزیابی پیشرفت عملیات اجرایی و شناسایی نیازهای پروژه برای تسریع در تکمیل آن انجام شد و مسئولان حاضر از بخشهای مختلف پروژه بازدید کرده و در جریان اقدامات انجامشده برای راهاندازی یکی از مهمترین مراکز تکثیر و نرسری ماهیان دریایی استان قرار گرفتند.
وی افزود: این پروژه در جوار مرکز تکثیر میگو در حال احداث است و با بهرهگیری از ظرفیتها و زیرساختهای موجود، زمینه تکمیل زنجیره تولید آبزیان در استان را فراهم خواهد کرد.
تامین بچه ماهیان موردنیاز پرورش در قفس
وی اضافه کرد: در این مجموعه، مولدین گونههای ارزشمند ماهیان دریایی نگهداری میشوند و پس از تکمیل بخشهای تخصصی، عملیات تکثیر و نرسری بچهماهیان دریایی نیز آغاز خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه تأمین بچهماهیان دریایی یکی از مهمترین نیازهای توسعه پرورش ماهی در قفس است، گفت: در سالهای اخیر یکی از دغدغههای سرمایهگذاران این بخش، دسترسی به بچهماهیان باکیفیت و تولید داخل بوده است. راهاندازی این مرکز میتواند نقش مؤثری در رفع این نیاز، کاهش وابستگی به سایر استانها و توسعه پایدار صنعت پرورش ماهیان دریایی ایفا کند.
امینی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت پروژه، نیازهای زیرساختی و راهکارهای تسریع در تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر بر حمایت از اجرای این طرح تأکید کردند.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای مستمر، حمایت دولت این پروژه در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد و سالانه پنج میلیون قطعه بچهماهی دریایی در این مرکز تولید شود؛ ظرفیتی که نقش مهمی در افزایش تولید، توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد دریامحور در استان بوشهر خواهد داشت.
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