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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

امینی: تولید سالانه ۵ میلیون بچه‌ماهی دریایی در بوشهر هدف‌گذاری شد

امینی: تولید سالانه ۵ میلیون بچه‌ماهی دریایی در بوشهر هدف‌گذاری شد

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با بهره‌برداری از مرکز تکثیر و نرسری ماهیان دریایی، سالانه پنج میلیون قطعه بچه‌ماهی دریایی برای توسعه پرورش ماهی در قفس تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت تکثیر و نرسری ماهیان دریایی در بخش دلوار اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند اجرای فاز توسعه‌ای مجموعه، ارزیابی پیشرفت عملیات اجرایی و شناسایی نیازهای پروژه برای تسریع در تکمیل آن انجام شد و مسئولان حاضر از بخش‌های مختلف پروژه بازدید کرده و در جریان اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی یکی از مهم‌ترین مراکز تکثیر و نرسری ماهیان دریایی استان قرار گرفتند.

وی افزود: این پروژه در جوار مرکز تکثیر میگو در حال احداث است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، زمینه تکمیل زنجیره تولید آبزیان در استان را فراهم خواهد کرد.

امینی: تولید سالانه ۵ میلیون بچه‌ماهی دریایی در بوشهر هدف‌گذاری شد

تامین بچه ماهیان موردنیاز پرورش در قفس

وی اضافه کرد: در این مجموعه، مولدین گونه‌های ارزشمند ماهیان دریایی نگهداری می‌شوند و پس از تکمیل بخش‌های تخصصی، عملیات تکثیر و نرسری بچه‌ماهیان دریایی نیز آغاز خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه تأمین بچه‌ماهیان دریایی یکی از مهم‌ترین نیازهای توسعه پرورش ماهی در قفس است، گفت: در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این بخش، دسترسی به بچه‌ماهیان باکیفیت و تولید داخل بوده است. راه‌اندازی این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در رفع این نیاز، کاهش وابستگی به سایر استان‌ها و توسعه پایدار صنعت پرورش ماهیان دریایی ایفا کند.

امینی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت پروژه، نیازهای زیرساختی و راهکارهای تسریع در تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر بر حمایت از اجرای این طرح تأکید کردند.

وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های مستمر، حمایت دولت این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد و سالانه پنج میلیون قطعه بچه‌ماهی دریایی در این مرکز تولید شود؛ ظرفیتی که نقش مهمی در افزایش تولید، توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد دریامحور در استان بوشهر خواهد داشت.

کد مطلب 6884154

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