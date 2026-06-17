به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بازدید هانی پندآموز معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی توسعه دریامحور، حسن مقیمی معاون سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل توسعه دریامحور، به همراه جمعی از مسئولان شیلاتی استان از طرح‌های در حال ساخت تکثیر و نرسری بچه‌ماهیان دریایی در شهرستان تنگستان خبر داد.

امینی اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، شناسایی موانع موجود و پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها انجام شد.

وی افزود: توسعه مراکز تکثیر و نرسری بچه‌ماهیان دریایی یکی از نیازهای اساسی صنعت پرورش ماهی در قفس استان بوشهر محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین پایدار بچه‌ماهی مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در قفس خواهد داشت.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در زنجیره تولید آبزیان گفت: کمبود بچه‌ماهیان دریایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه پرورش ماهی در قفس است و بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند زمینه خودکفایی در تأمین بچه‌ماهی، کاهش وابستگی به سایر مناطق و افزایش ظرفیت تولید را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل و راه‌اندازی این طرح‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ظرفیت تولید آبزیان دریایی در استان افزایش یافته و گام مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد دریامحور، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش شیلات و ارتقای امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.

امینی در پایان تأکید کرد: حمایت از طرح‌های زیرساختی و مولد در حوزه آبزی‌پروری از اولویت‌های مهم شیلات استان بوشهر است و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌های راهبردی فراهم شود.

امینی با اشاره به روند رو به رشد تولید ماهی در قفس در استان بوشهر گفت: سال گذشته بالغ بر هزار و ۲۹۵ تن ماهی دریایی از مزارع پرورش ماهی در قفس استان برداشت شد و با توجه به توسعه ظرفیت‌های تولید، افزایش تعداد قفس‌های فعال و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در سال جاری به حدود ۲ هزار تن برسد.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز تکثیر و نرسری بچه‌ماهیان دریایی نقش مهمی در تأمین پایدار بچه‌ماهی مورد نیاز مزارع، افزایش تولید و تحقق اهداف توسعه اقتصاد دریامحور در استان خواهد داشت.