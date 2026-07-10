آیین بزرگداشت امام شهید در حرم حضرت معصومه (س) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس بزرگداشت قائد عظیم‌الشأن و شهید امت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با حضور اقشار مختلف مردم آغاز شد.



این آیین شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد و جمع زیادی از زائران، مجاوران، علما، روحانیان و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.



شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیوت مراجع عظام تقلید و شخصیت های حوزوی و کشوری در این مراسم حضور یافتند.



قرار است در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی به ایراد سخن بپردازد و در ادامه نیز حاج عباس حیدرزاده با ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی، برنامه‌های این آیین را دنبال می‌کند.