  1. استانها
  2. قم
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

آیین بزرگداشت امام شهید در حرم حضرت معصومه (س) آغاز شد

آیین بزرگداشت امام شهید در حرم حضرت معصومه (س) آغاز شد

قم- مجلس بزرگداشت قائد عظیم‌الشأن و شهید امت، از سوی رهبر معظم انقلاب، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حرم بانوی کرامت‌ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس بزرگداشت قائد عظیم‌الشأن و شهید امت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با حضور اقشار مختلف مردم آغاز شد.

این آیین شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد و جمع زیادی از زائران، مجاوران، علما، روحانیان و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.

شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیوت مراجع عظام تقلید و شخصیت های حوزوی و کشوری در این مراسم حضور یافتند.

قرار است در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی به ایراد سخن بپردازد و در ادامه نیز حاج عباس حیدرزاده با ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی، برنامه‌های این آیین را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6884169
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها