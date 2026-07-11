خواب آلودگی راننده در کمربندی فردوس جان دو نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به یک تصادف تلخ در محور کمربندی فردوس، اظهار کرد: ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه شب گذشته، مرکز فوریت های پلیسی وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۰ بعد از پلیس راه فردوس را اعلام کرد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک‌دستگاه سوارپژو پارس که از مشهد به سمت شیراز در حال حرکت بود با یک دستگاه تریلی بار سنگ که از سمت مهریز به مشهد حرکت می کرد، برخورد کردند، تصریح کرد: بر اثر این حادثه رانندگی دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر مصدوم شدند.

کاظمی با بیان اینکه مجروحان با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند، افزود: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو پارس به علت انحراف به چپ، ناشی از خستگی و خواب آلودگی تشخیص داده شده است.

وی با بیان اینکه رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند، گفت: همچنین شهروندان از توقف در حاشیه جاده و تماشای صحنه تصادف که خود می تواند زمینه ساز بروز حوادث ناگوار و ثانویه باشد خودداری کنند.