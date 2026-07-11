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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

محکومیت بیش از ۳۴ میلیارد ریالی فروشنده لوازم الکتریکی قاچاق در گیلان

محکومیت بیش از ۳۴ میلیارد ریالی فروشنده لوازم الکتریکی قاچاق در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۳۴ میلیارد ریالی فروشنده لوازم الکتریکی قاچاق به دلیل عدم ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده انواع لوازم الکتریکی که در سامانه جامع انبارثبت نشده بود به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال محکوم کرد .

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6884475

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