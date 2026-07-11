به گزارش خبرنگار مهر، در تازهترین عملیاتهای پلیس تهران بزرگ، چندین باند و سارق حرفهای در حوزههای مختلف سرقت شناسایی و دستگیر شدند. این عملیاتها از دستگیری سارقان باتری، چرخ و محتویات خودرو تا کشف یک پرونده قتل، انهدام باندهای سرقت و کشف اموال مسروقه را دربر میگیرد.
پایان سرقتهای سریالی باتری خودرو در جنوب تهران
سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با سارقان، مأموران هنگام گشتزنی در خیابان پاسدار گمنام شریفی به رفتار مشکوک سه نفر مظنون شدند. بررسیها نشان داد دو نفر با موتورسیکلت در محل حضور داشته و نفر سوم در حال سرقت باتری یک خودرو است.
وی افزود: مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح وارد عمل شده و هر سه متهم را دستگیر کردند.
در بازرسی از متهمان، یک دستگاه باتری متعلق به خودروی تیبا که دقایقی قبل سرقت شده بود، به همراه ادوات مورد استفاده در سرقت کشف شد.
به گفته سرهنگ بهرامی، بررسیهای پلیسی نشان داد این افراد از سارقان حرفهای و سابقهدار هستند و در بازجوییهای اولیه به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.
پایان تعقیب و گریز سارقان چرخ خودرو در بزرگراههای تهران
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مأموران کلانتری ۱۴۲ کن هنگام گشتزنی در کندروی بزرگراه شهید همت به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند که به صورت دوبل کنار خودروهای پارک شده توقف کرده بود.
وی افزود: مأموران مشاهده کردند دو نفر در حال سرقت چرخهای یک دستگاه پژو پارس هستند. سارقان با مشاهده پلیس متواری شدند اما مأموران با اجرای طرح مهار و رعایت قانون بهکارگیری سلاح، لاستیکهای عقب خودرو را هدف قرار دادند.
در نهایت خودروی متهمان در بزرگراه شهید خرازی متوقف شد و یکی از سارقان پس از فرار پیاده دستگیر شد. همدست وی متواری شده و دستگیری او در دستور کار قرار دارد.
در بازرسی از خودرو، دو حلقه رینگ و لاستیک سرقتی، پلاک جعلی، ابزار حرفهای سرقت و تعداد زیادی پیچ چرخ کشف شد. متهم نیز در تحقیقات اولیه به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد.
پایان جولان جیببر گوشیقاپ در مرکز تهران
سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه به شیوه جیببری، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته در دستور کار قرار گرفت و هویت متهم شناسایی شد.
وی افزود: مأموران هنگام گشتزنی در خیابان بهار شیراز، متهم را مشاهده کردند. وی قصد فرار داشت اما پس از تعقیب و گریز دستگیر شد.
در بازرسی از متهم، یک دستگاه تلفن همراه سامسونگ سرقتی کشف شد و وی در بازجوییها به سرقت دو گوشی دیگر نیز اعتراف کرد.
به گفته سرهنگ نظری، متهم هنگام دستگیری با قمه و اسپری فلفلی به مأموران حمله کرد اما بدون وارد شدن آسیبی زمینگیر و بازداشت شد.
قتل در میدان میوه و ترهبار؛ قاتل در کمتر از چند ساعت دستگیر شد
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۴:۳۰ بامداد ۱۳ تیرماه در پی اعلام وقوع قتل، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و جسد مردی ۲۸ ساله را که بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به گردن جان باخته بود، مشاهده کردند.
تحقیقات پلیسی نشان داد مقتول با فردی ۲۹ ساله اختلاف داشته و متهم پس از تعقیب وی، زمانی که کنار یک دستگاه وانت در حال استراحت بود، او را غافلگیر کرده و با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
کارآگاهان در کمتر از چند ساعت محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.
متهم در بازجوییها اعتراف کرد که مقتول برای همسرش در افغانستان ایجاد مزاحمت میکرده و به همین دلیل مرتکب قتل شده است.
پایان سرقتهای سریالی محتویات خودرو در باغفیض
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مأموران کلانتری ۱۴۰ باغفیض پس از بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو متهم شدند.
وی افزود: مأموران هنگام گشتزنی در خیابان ایثار، این افراد را در حال سرقت از یک دستگاه خودرو مشاهده کرده و با استفاده از اصل غافلگیری هر دو را دستگیر کردند.
در بازرسی از متهمان دو دستگاه ضبط خودرو و دو باند کشف شد.
بررسی سوابق نشان داد متهمان دارای سوابق متعدد سرقت هستند و در تحقیقات اولیه نیز به ۱۶ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر سرقتها و مالباختگان همچنان ادامه دارد.
انهدام مخفیگاه سارق حرفهای خودرو در تهرانپارس
یک سارق حرفهای خودرو در تهرانپارس دستگیر و از مخفیگاه وی چندین خودروی سرقتی، موتورسیکلت، دوچرخه و حجم زیادی قطعات خودرو کشف شد.
سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس ساعت ۳ بامداد هنگام گشتزنی به فردی که در حال باز کردن درِ یک دستگاه پژو ۲۰۶ بود مشکوک شدند.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد خودرو سرقتی است و مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم، با هماهنگی قضایی وارد محل شدند.
در بازرسی از پارکینگ متهم، دو دستگاه موتورسیکلت، دو دستگاه پژو ۲۰۶، یک دستگاه پراید، یک دوچرخه سرقتی و مقادیر زیادی قطعات خودرو شامل لاستیک، چراغ، باند، پنل ضبط، جک، جلوپنجره و سایر لوازم خودروهای مسروقه کشف شد. تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم و همدستان احتمالی ادامه دارد.
ناکامی سارق لولههای گاز بیمارستان رازی
سارق تجهیزات تأسیساتی بیمارستان رازی هنگام سرقت لولههای گاز با حضور بهموقع مأموران پلیس دستگیر شد.
سرهنگ محمد مقدسی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت، گفت: در پی اعلام مرکز پیام پلیس مبنی بر حضور فردی مشکوک در حال سرقت تجهیزات بیمارستان رازی، مأموران کلانتری ۱۱۲ ابو سعید بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران متهم را حین سرقت دستگیر و اموال سرقتی را کشف کردند. پس از تنظیم شکایت از سوی نماینده حقوقی بیمارستان، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ مقدسی تأکید کرد حفاظت از مراکز درمانی و تأسیسات حیاتی از اولویتهای پلیس است و با سارقان این حوزه برخورد قاطع خواهد شد.
سارق لوازم خودرو با پوشش پیک موتوری دستگیر شد
پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم خودرو خبر داد که با پوشش پیک موتوری اقدام به شناسایی خودروهای هدف میکرد.
سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار کرد: در پی افزایش سرقت لوازم خودرو در حوزه کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف شد و تعدادی از مالباختگان نیز شناسایی شدند.
به گفته بهرامی، متهم برای جلب اعتماد شهروندان با لباس پیک موتوری در سطح شهر تردد کرده و پس از شناسایی خودروهای مناسب، اقدام به سرقت میکرد.تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و جرایم احتمالی ادامه دارد.
پایان فرار عاملان نزاع خونین طرشت؛ همه متهمان دستگیر شدند
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری تمامی عاملان نزاع دستهجمعی در محله طرشت خبر داد.
بر اساس اعلام پلیس، پس از وقوع این درگیری که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان شده بود، تیمهای عملیات ویژه پلیس اطلاعات با اشراف اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری عاملان را در دستور کار قرار دادند. در مرحله نخست، دو نفر از عاملان اصلی پس از تعقیب و گریز دستگیر شدند و دو متهم دیگر نیز که در محدوده خیابان آزادی مخفی شده بودند، در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شدند.
در بازرسی از متهمان، یک قبضه نیمچه و چند قبضه سلاح سرد کشف شد. پلیس اعلام کرد برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
پایان فریب «مأمور قلابی»؛ سارق و اخاذ سریالی دستگیر شد
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با معرفی خود بهعنوان مأمور یکی از نهادهای نظامی، از قربانیان خود سرقت و اخاذی میکرد.
سرهنگ کرم سلطانی گفت: رسیدگی به این پرونده با شکایت یکی از شهروندان درباره سرقت تلفن همراه آغاز شد. بررسیها نشان داد متهم با برقراری ارتباط، بهویژه با بانوان، اعتماد آنها را جلب و سپس اقدام به سرقت طلا، تلفن همراه و دیگر اموال میکرد.
وی افزود: متهم در صورت اعتراض یا شکایت، با معرفی خود بهعنوان مأمور و تهدید به افشای مسائل خصوصی، قربانیان را وادار به سکوت یا پرداخت پول میکرد.
به گفته سلطانی، متهم در جنوب تهران دستگیر شد و تاکنون ۱۵ نفر وی را بهعنوان سارق اموال خود شناسایی کردهاند.
پایان سرقت خودرو با ترفند خریدار قلابی؛ باند حرفهای منهدم شد
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند حرفهای سرقت خودرو خبر داد.
سرهنگ رضا حاتمی اظهار کرد: اعضای این باند خودروهای آگهیشده در سایتهای خرید و فروش اینترنتی را هدف قرار میدادند. یکی از متهمان پس از جلب اعتماد فروشنده و درخواست تست خودرو، با ایجاد صحنهای ساختگی، مالک را از خودرو پیاده کرده و خودرو را سرقت میکرد.
وی افزود: تحقیقات نشان داد سارقان پس از تغییر پلاک و مشخصات ظاهری خودروها، از آنها برای ارتکاب سرقتهای دیگر استفاده میکردند.
کارآگاهان در ادامه هر دو عضو اصلی باند را دستگیر کردند. متهمان ضمن اعتراف به سرقت خودروها، اعلام کردند بخشی از خودروهای مسروقه را فروخته و بخشی دیگر را برای ارتکاب جرایم دیگر مورد استفاده قرار دادهاند.
پایان فرار سارق لوازم خودرو در تعقیب و گریز پلیسی
رئیس مرکز پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم داخل خودرو پس از تعقیب و گریز خبر داد.
سرهنگ مرتضی ایمانی گفت: مأموران هنگام گشتزنی در بزرگراه شهید مهدویکنی به راکب یک موتورسیکلت مشکوک شدند که پس از مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد.
وی افزود: متهم با وجود اخطارهای پلیس به فرار ادامه داد اما پس از شلیک تیر هوایی و تعقیب پیاده دستگیر شد.
در بازرسی از کولهپشتی وی، هفت دستگاه ضبط خودرو، یک قبضه سلاح سرد و ابزارهای مورد استفاده در سرقت کشف شد. بررسی سوابق نیز نشان داد متهم سابقه متعدد سرقت از خودرو دارد.
انهدام باند سرقت از خانههای شمال تهران؛ کشف ۴ میلیارد تومان اموال مسروقه
فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری شش عضو یک باند حرفهای سرقت منزل خبر داد.
سرهنگ مهدی معمارپور اظهار کرد: این پرونده با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت بیش از ۶ میلیارد تومان اموال از منزلش در محدوده تجریش تشکیل شد.
وی افزود: کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و شناسایی خودروی مورد استفاده سارقان، اعضای باند را شناسایی و در عملیات هماهنگ دو نفر از عوامل اصلی را دستگیر کردند.
متهمان در بازجوییها به سرقت اعتراف کردند و با راهنمایی آنها بخشی از اموال شامل طلاجات، ارز و سایر اقلام به ارزش حدود ۴ میلیارد تومان کشف و به مالباخته بازگردانده شد. همچنین سه مالباخته دیگر نیز تاکنون شناسایی شدهاند.
کشف انبار ۸ میلیارد تومانی سرخکنهای قاچاق در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از هزار دستگاه سرخکن خارجی قاچاق در جنوب تهران خبر داد.
سردار مهدی افشاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار دپوی کالای قاچاق را در محدوده شصتمتری شورآباد شناسایی کردند.
وی افزود: بررسیها نشان داد کالاها از طریق خودروهای موسوم به «شوتی» از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توزیع میشد.
در بازرسی از این انبار، یکهزار و ۵۲ دستگاه سرخکن خارجی قاچاق کشف شد. همچنین مشخص شد کالاها فاقد اسناد معتبر گمرکی بوده و مدارک ارائهشده ارتباطی با محموله مکشوفه نداشته است.
به گفته سردار افشاری، ارزش این محموله بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده قضایی برای متهم تشکیل شده است.
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