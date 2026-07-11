به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی، دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در نشست با فرماندار شهرستان فرخشهر با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد این مجمع، اظهار کرد: در دوران بحران اتخاد تصمیم درست و به موقع می‌تواند بهترین بازدارندگی را در برابر رخدادهای پیش بینی نشده ایجاد کند.

وی ادامه داد: این شرایط زمانی محقق می‌شود که برای تمامی خطرات و اتفاقات احتمالی آمادگی لازم صورت گرفته باشد و این مهم مستلزم آینده پژوهی دقیق و کارآمد است؛ نخبگان علمی که تجربه میدانی هم دارند بهترین گزینه برای بررسی وضعیت‌های ناشناخته محتمل پیش روی آینده هر سرزمین و بهترین مشاور و تصمیم ساز برای حاکمیت هستند.

دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجمع مشورتی نظام مسائل با حضور این نخبگان علمی و میدانی در گستره استان و حضور نماینده در بیشتر شهرها و روستاها، مرجعی توانمند برای کشف و بررسی مسائل مختلف و ظرفیت‌های پنهان و فراموش شده تمامی نقاط استان هستند.

نخبگان؛ کانون ایده‌های نو برای نیل به اهداف کلان کشور

حبیب محمدی، فرماندار شهرستان فرخشهر با بیان ظرفیت‌های شهرستان فرخشهر و حضور فعالانه و موثر نخبگان این شهرستان در جامعه، گفت: تعامل این دو ظرفیت مهم که گنج‌های پنهان جامعه استان هستند می‌توانند علاوه بر رشد و تعالی شهرستان فرخشهر برای نیل به اهداف متعدد استان و حتی کشور با ارائه ایده‌های نو و سازنده تاثیرگذار باشند.

وی افزود: تاریخ کشور یادآور اثرگذاری‌های مهم هسته‌های مردمی فعال در تمامی عرصه‌های اجتماعی است که غفلت از این ظرفیت‌های ارزشمند، افول جامعه را در پی دارد و توجه به آن پیشرفت و توسعه را به ارمغان می‌آورد.