کشف فرار مالیاتی ۶ هزار و ۵۳۰ میلیاردی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به جایگاه حساس پلیس در صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت اقتصادی جامعه، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با برخورداری از ظرفیتهای اطلاعاتی و توانمندیهای تخصصی، فعالیت یک شرکت را که از شیوههای پیچیده و متعددی برای فرار مالیاتی استفاده میکرد، شناسایی و رصد کردند.
وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام بررسیهای تخصصی و رصد دقیق اسناد و مستندات مالی، موفق شدند ابعاد گسترده این تخلفات را آشکار کنند. برآوردها نشان میدهد که این شرکت با انجام اقدامات خلاف قانون، مبلغ شش هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته که این امر مستقیماً حقوق دولت و منافع عمومی ملت را هدف قرار داده است.
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه، تأکید کرد: در پی این کشف، با هماهنگی کامل قضایی، یک نفر از متهمان اصلی در این پرونده بازداشت و به همراه تمامی اسناد مربوطه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی که روند رسیدگی به این پرونده بادقت بالا همچنان ادامه دارد.
سردار هاشمیفر، تصریح کرد: پلیس بر عزم راسخ خود در برخورد قاطع و سخت با جرایم و مفاسد اقتصادی تأکید میکند و بهتمامی فعالان اقتصادی و کسانی که بهاشتباه یا با سوءنیت، قصد کتمان درآمد، ارائه اسناد خلاف واقع یا تضییع حقوق عمومی را دارند، هشدار میدهیم که ما با بهرهگیری از همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی و باتکیهبر دانش تخصصی خود، هرگونه تخلف را رصد و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهیم کرد. امنیت اقتصادی، بخشی جداییناپذیر از امنیت عمومی استان است و ما از هیچ تلاشی برای صیانت از اموال ملت دریغ نخواهیم کرد.
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