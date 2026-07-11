انتشار گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در زمستان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران زمستان 1404 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

آمارهای صحیح و به‌روز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌نیاز برنامه‌ریزی و توسعه است. از این منظر، برای درک پدیده‌های اجتماعی لازم است که بینش کاملی از شرایط جامعه داشته باشیم. مرکز آمار ایران به ‌عنوان مرجع رسمی ‌انتشار آمارهای کشور، با توجه به خلأ موجود در زمینه‌ آمارهای اجتماعی و فرهنگی کشور و با هدف رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور از فصل بهار سال 1399 اقدام به تهیه و انتشار مجموعه‌ای موضوعی با عنوان نشریه "گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران" نموده است.

این نشریه حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی، رفاه و تامین اجتماعی با تکیه ‌بر اطلاعات فصلی است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.