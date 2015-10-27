اعلام نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال تا پایان آبان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در حاشیه همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد زمان انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال، گفت: نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه ابتدای امسال تا پایان آبان ماه توسط مرکز آمار ایران اعلام خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۴ مثبت است.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش مهر که پیش از این آمارهای نرخ رشد به صورت فصلی اعلام می شد، گفت: دوره اعلام نرخ رشد اقتصادی را بلندتر در نظر می گیریم تا جامعه راحت تر بتواند از آن استفاده کند، زیرا اعلام و استفاده فصلی از نرخ رشد ممکن است که سخت باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقطع فصلی برای اعلام نرخ رشد اقتصادی کوتاه است، دولت تصمیم دارد که زمان را طولانی تر کرده و آمارهای نرخ رشد اقتصادی را به صورت ۶ ماهه اعلام کند. البته نرم اعلام این گونه نرخ‌ها به صورت سالانه است اما مرکز آمار به لحاظ حساسیت‌ها این آمارها را در مقاطع زمانی کوتاه منتشر می کند.

وی با بیان اینکه نرخ رشد فصل بهار مثبت بوده است، در پاسخ به این سئوال که اما مرکز آمار هنوز به صورت رسمی نرخ رشد اقتصادی پایان سال ۹۳ را اعلام نکرده است، گفت: رقمی که توسط سخنگوی دولت برای نرخ رشد اقتصادی پایان ۹۳ اعلام شده، مورد تائید مرکز آمار است. آمارهای مرکز آمار، برای استناد دولت به آنها ارائه می شود تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش که شما اعلام کردید که برخی نهادها با مرکز آمار ایران به صورت موازی (موازی کاری) آمار تولید و منتشر می کنند؟ گفت: صحبت‌های من متوجه نهاد خاصی نیست و بحث کلی است اما نظام آماری ما هنوز به آن انسجام لازم و واحد که در قانون پیش بینی شده، نرسیده، این در حالی است که قانون تکلیف را مشخص کرده و مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

آذر گفت: اما برخی دستگاه ها با مرکز آمار موازی کاری می کنند، البته در تمام دنیا چنین است و ایران الان مستثنی نیست، اما باید به قانون عمل شود.

برخی دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات گروکشی می‌کنند

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مراسم سخنرانی با بیان اینکه خوشبختانه همکاری مردم در ارائه اطلاعات به مرکز آمار ایران مطلوب است، افزود: اما برخی دستگاه ها برای دادن اطلاعات به مرکز آمار گروکشی می کنند.

وی ادامه داد: نظام آمار ثبتی یعنی اینکه همه دستگاه ها کنار شما بیایند، خوشبختانه همکاری مردم در ارایه اطلاعات خیلی خوب است اما متاسفانه دستگاه ها برای دادن اطلاعات به مرکز آمار ایران گروکشی می کنند و با چنین شیوه ای نظام آمار رسمی نمی تواند شکل بگیرد.

رئیس مرکز آمار با اشاره به نیم قرن تجربه و تولید آمار توسط این مرکز، گفت: گزارش های ارائه شده از سوی آن به دلیل وجود چنین پشتوانه ای از اعتبار متقن برخوردار است، شعار ما نظام آماری نیمه متمرکز است.

آذر با اشاره به تهیه آمار سه شاخص مهم تورم، رشد اقتصادی و بیکاری، گفت: همه این شاخص ها حتی پیش از زمان موعد توسط کارشناسان خبره مرکز آمار ایران تهیه می شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران دارای زیرساخت های مناسب برای تهیه آمار است، گفت: شبکه ملی آمار دارای قوی ترین پردازش آماری است که در این مرکز شکل گرفته است.

این مقام مسئول یادآور شد: سرشماری عمومی کشاورزی با هفت هزار نیرو به شکل کاملا الکترونیکی انجام شد و سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز توسط ۲۵ هزار نفر نیرو به شکل کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با بیان آنکه مرکز آمار ایران بدون یک ریال هزینه توانسته سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کل کشور را تهیه کند، افزود: این سهم در اقتصاد ایران ۲۶ درصد است.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان آنکه نباید زمانی که مرکز آمار ایران نرخی را اعلام می کند دستگاه حاشیه ای همان نرخ را ارائه دهد، ادامه داد: معنا ندارد دستگاهی که استانداردهای آماری ندارد، مبادرت به تهیه آمار کند، مرکز آمار باید سند باشد.

به گفته آذر، آماری که توسط این مرکز تهیه می شود می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کند. براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران مرجع رسمی آمار در کشور است اما این موضوع باید نهادینه شود.